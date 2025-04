iPhone 12 Pro Max : Petite astuce, grosse économie

Sorti en 2020, l’iPhone 12 Pro Max reste un smartphone haut de gamme au design maîtrisé et aux performances toujours très solides, même face à des modèles bien plus récents.

Il est parfait pour les utilisateurs exigeants souhaitant profiter de la qualité Apple mais qui ne sont pas prêts à investir 1000 €.

Fiche technique de l’iPhone 12 Pro Max :

Écran : OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces – excellent rendu colorimétrique, HDR10, Dolby Vision, 800 nits

OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces – excellent rendu colorimétrique, HDR10, Dolby Vision, 800 nits Processeur : A14 Bionic, une puce 5 nm encore très véloce pour le multitâche, les jeux et les apps photo/vidéo avancées

A14 Bionic, une puce 5 nm encore très véloce pour le multitâche, les jeux et les apps photo/vidéo avancées RAM / stockage : 6 Go + stockage à partir de 128 Go (variable selon les offres)

6 Go + stockage à partir de 128 Go (variable selon les offres) Photo : Triple capteur 12 MP (ultra grand-angle, grand-angle, téléobjectif x2.5) avec Deep Fusion et Smart HDR 3

Triple capteur 12 MP (ultra grand-angle, grand-angle, téléobjectif x2.5) avec Deep Fusion et Smart HDR 3 Vidéo : 4K à 60 i/s, Dolby Vision, enregistrement pro

4K à 60 i/s, Dolby Vision, enregistrement pro Autonomie : Batterie 3687 mAh, avec charge rapide 20 W et recharge sans fil MagSafe

Malgré l’arrivée de puces M-series et des innovations IA sur les derniers modèles, le 12 Pro Max tient la distance sur iOS 17 et continue de recevoir des mises à jour.

L’offre CertiDeal : du reconditionné français à 352 €

CertiDeal propose l’iPhone 12 Pro Max à 352 €, un prix très appréciable pour un smartphone de cette trempe. Et ce, malgré un reconditionnement intégralement effectué en France, dans leurs ateliers certifiés !

Quelques points clés :

Garantie 2 ans incluse Paiement en plusieurs fois disponible Reconditionnement responsable et conforme au Code de la consommation

L’appareil livré sans Face ID, ce qui explique la réduction de prix importante, mais cela est sans influence sur les autres fonctionnalités (identification par code, Apple Pay via mot de passe, etc.)

C’est donc un choix parfait pour ceux qui privilégient les performances, l’autonomie, la photo et la robustesse.

À ce tarif, le rapport qualité-prix est tout simplement excellent. Et quand on connaît la longévité des produits Apple, on comprend pourquoi les connaisseurs se tournent souvent vers des modèles comme celui-ci pour leurs usages pro, créatifs ou intensifs.