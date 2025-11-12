iPhone 12 reconditionné : à seulement 140 €, le Black Friday frappe très fort chez CertiDeal

En ce moment, CertiDeal propose l'iPhone 12 autour de 140 €, un tarif exceptionnel pour un smartphone qui l'est tout autant. Reconditionné en France et garanti 30 mois, c'est un vrai bon plan Black Friday. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 12/11/2025 à 12h15
L'iPhone 12
 

Offre Black Friday : l’iPhone 12 reconditionné passe à 140 € chez CertiDeal.

Un iPhone fiable, testé et garanti en France

CertiDeal nous propose un reconditionnement 100 % français, effectué dans ses propres ateliers métropolitains. Chaque iPhone 12 est ainsi vérifié, testé et validé avant sa mise en vente. 

Par exemple, ici, ce modèle dit « Dur à cuire » affiche quelques marques d’usure, mais reste entièrement fonctionnel, débloqué tous opérateurs et livré avec un chargeur neuf.

 

Le tout est couvert par une garantie de 30 mois et une période « satisfait ou remboursé » de 30 jours. un très gros point fort.

Avec ses performances solides sous iOS 17, son écran OLED et sa puce A14 Bionic, il reste largement suffisant pour la plupart des usages : navigation, photo et vidéo, streaming ou réseaux sociaux. Une option idéale pour un usage familial ou comme second téléphone.

✅ Points forts

  • Prix imbattable pendant le Black Friday
  • Reconditionné et garanti en France
  • iPhone encore fluide sous iOS 17

⚠️ Points faibles

  • Rayures visibles selon le grade
  • Pas de 5G haut débit comme les modèles récents

Un choix logique et plus responsable

En plus d’être une véritable affaire, cet iPhone reconditionné s’inscrit dans une démarche des plus durable. Acheter un appareil reconditionné, c’est prolonger la durée de vie d’un produit déjà existant et limiter son empreinte carbone. Une alternative plus respectueuse que l’achat neuf, comme l’illustre l’impact environnemental des smartphones.

Pour choisir le bon grade esthétique, il suffit de consulter les conseils de notre dossier sur le choix d’un smartphone reconditionné. Et si vous hésitez encore entre plusieurs modèles Apple, retrouvez aussi la fiche complète de la gamme sur LesMobiles.com ou notre test de l’iPhone 12.

À retenir : un iPhone 12 reconditionné à 140 €, testé et garanti en France, c’est le bon plan du Black Friday pour allier fiabilité, économie et écologie.

 

