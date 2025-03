iPhone 12 reconditionné : prix en chute avec ce code promo (jusqu’à dimanche) !

Depuis quelques années, le marché du reconditionné attire de plus en plus d’adeptes, et pour cause : entre considérations écologiques et économies substantielles, il devient difficile de justifier l’achat d’un smartphone neuf à plein tarif. Et quand une offre aussi alléchante que celle proposée par CertiDeal surgit, il serait dommage de passer à côté.

Les caractéristiques de l'iPhone 12

Sorti en 2020, l’iPhone 12 a marqué un tournant chez Apple avec son design aux lignes tranchées, le retour du cadre angulaire en aluminium et l’intégration de la 5G. Son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces assure une qualité d’affichage irréprochable, avec des noirs profonds, un excellent contraste et une luminosité maximale de 1200 nits.

Un vrai confort au quotidien, que ce soit pour le streaming, la navigation ou les jeux et globalement peu de véritable différences directement perceptible avec le haut de gamme actuel.

Sous le capot, la puce A14 Bionic, gravée en 5 nm, continue de faire des merveilles en 2025. Elle aligne des performances qui n’ont pas à rougir face aux processeurs récents du milieu de gamme Android, assurant une fluidité impeccable sous iOS 17.

Avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage NVMe, l’optimisation logicielle d’Apple fait le reste : l’expérience utilisateur reste aussi réactive et fluide qu’au premier jour.

Côté photo, l’iPhone 12 s’appuie sur un double module de 12 MP, avec un capteur principal ouvrant à ƒ/1.6 et stabilisé optiquement.

Les clichés sont nets, détaillés, et les couleurs fidèles à la réalité, aussi bien de jour que de nuit grâce à la gestion avancée du Smart HDR 3 basé sur la reconnaissance de scènes et d'objets et de Deep Fusion (une technologie qui prend plusieurs clichés en même temps sans que vous ne vous en aperceviez et propose un mélange de celle-ci pour le meilleure résultat possible).

L’ultra grand-angle de 120° offre une belle polyvalence, tandis que la caméra frontale de 12 MP excelle en mode portrait et en vidéo FaceTime HD.

Pour les amateurs de capture vidéo, le support de l’enregistrement en 4K Dolby Vision HDR reste un atout indéniable.

L’autonomie n’est peut-être pas son point fort, avec une batterie de 2775 mAh, mais la charge rapide 20W permet de récupérer 50 % en 30 minutes, et la compatibilité MagSafe (connecteur magnétique et non clipsé) ajoute un confort d’utilisation non négligeable. Compatible 5G, Wi-Fi 6 et NFC (Apple Pay), l’iPhone 12 reste aussi bien armé pour l’avenir que pour les usages quotidiens.

Une offre à ne pas manquer en reconditionné

Jusqu’à dimanche, l’iPhone 12 en version reconditionné est affiché à 174 €, mais grâce au code CERTIDAYS, son prix tombe à 159 € seulement. Une occasion rare d’acquérir un iPhone encore redoutablement performant, à un tarif quasi imbattable.

Difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix en 2025. À 159 € seulement, il écrase une bonne partie des smartphones neufs du même tarif en termes de puissance, de qualité photo et d’optimisation logicielle. Et avec encore plusieurs années de mises à jour iOS, il s’impose comme un choix de qualité.

L’offre est limitée et expirera dimanche. Pour ceux qui ne sont pas rebutés par quelques imperfections esthétiques, la version "Dur à cuire" de CertiDeal offre l’opportunité parfaite.