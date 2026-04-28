iPhone 13 : pourquoi c'est le smartphone le mieux vendu du reconditionné

Si le marché du neuf s'emballe pour les écrans pliables et l'intelligence artificielle omniprésente, le marché de la seconde main a déjà couronné son roi. En 2026, pour la deuxième année consécutive, l'iPhone 13 trône au sommet des ventes mondiales de l'occasion.

Rémi Deschamps - publié le 28/04/2026 à 17h45
Un smartphone rose photographié sur fond blanc, éclairage diffus, style photographie de produit.

Ce n'est pas un hasard. Comme nous l'analysions dans notre article sur les smartphones les mieux vendus en 2025, l'iPhone 13 est devenu le standard pour quiconque souhaite un appareil haut de gamme sans se vider les poches.

Mais pourquoi ce modèle précis, sorti il y a quelques années, continue-t-il de faire de l'ombre à ses successeurs ? Entre performances brutes, longévité logicielle et prix devenu irrésistible, voici pourquoi l'iPhone 13 est le choix de la raison en 2026.

 

Le juset milieu technologique entre puissance et longévité

L'une des forces de l'iPhone 13 réside dans sa puce A15 Bionic. En 2026, ce processeur n'est pas seulement « encore capable », il reste plus véloce qu'une majorité des puces de milieu de gamme neuves.

  • Mises à jour iOS toujours d'actualité : Apple continue de supporter ses appareils sur le très long terme. Acheter un iPhone 13 aujourd'hui, c'est s'assurer d'obtenir les dernières fonctionnalités et surtout les correctifs de sécurité pour encore plusieurs années.
  • Performances : Que ce soit pour le multitâche, les réseaux sociaux ou le montage vidéo rapide, il ne montre aucun signe de fatigue.
  • Autonomie : C'est le modèle qui a marqué le grand saut d'Apple en termes d'endurance. Même en reconditionné, il offre une gestion énergétique qui fait rougir bien des modèles sortis après lui.
CritèreiPhone 13 (Reconditionné en 2026)Pourquoi ça compte ?
Prix moyenEntre 290 € et 350 €Moitié moins cher qu'un iPhone 17 neuf.
ÉcranSuper Retina XDR (OLED)L'affichage est au top pour Netflix et le gaming.
Réseau5G intégréeTotalement compatible avec les futurs réseaux 2027.

Un format et une qualité qui traversent le temps

Le design de l'iPhone 13 a instauré les codes esthétiques qu'Apple utilise encore aujourd'hui avec tranches plates, double capteur en diagonale et compacité. Son format de 6,1 pouces est souvent cité par les utilisateurs comme le « format parfait », car il est facile à glisser dans une poche, mais assez grand pour le confort visuel.

Sa structure en aluminium et son verre Ceramic Shield lui confèrent également une résistance qui rassure les acheteurs de seconde main. C'est un appareil qui vieillit bien physiquement, ce qui permet de le trouver encore massivement en « Très bon état » ou en grade « Parfait » sur les plateformes spécialisées.

✅ Pourquoi l'acheter en 2026 ?

  • Le meilleur rapport prix/performance du marché.
  • Encore 3 ans de mises à jour majeures prévues.
  • Une qualité photo (mode Cinématique) toujours excellente.

⚠️ À vérifier avant l'achat

  • Visez une batterie à au moins 85 % de capacité, ce que propose normalement un reconditionneur.
  • Privilégiez les reconditionneurs français pour la garantie et surtout le suivit de l'origine du produit..

Pour moins de 350 €, vous accédez à l'écosystème Apple avec un appareil qui n'est en aucun cas dépassé.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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