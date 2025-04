iPhone 13 Pro Max : cette promo vaut vraiment le coup (encore plus pour les abonnés Free)

Sorti en 2021, l'iPhone 13 Pro Max reste un modèle très compétitif dans le contexte actuel. Il embarque tout ce qu’on attend d’un iPhone haut de gamme :

: Super Retina XDR 6,7’’ avec technologie ProMotion (120 Hz) Processeur : puce A15 Bionic, très perfromants toujours en 2025

: triple capteur avec téléobjectif + ultra grand-angle Autonomie : jusqu’à 2 jours d’utilisation

Ajoutez à cela une compatibilité iOS sur plusieurs années, et vous avez un smartphone qui tient encore largement la route face à des modèles plus récents. D'autant plus que son prix est plus bas, faisant de lui un très bon rapport qualité/prix.

Les meilleurs prix du moment sur CertiDeal

En ce moment, vous pouvez vous procurer l'iPhone 13 Pro Max chez CertiDeal avec plusieurs grades esthétiques. Il s'agit d'après nous de l'une des meilleures offres actuelles. Et si vous êtes abonné à un forfait chez Free Mobile, cela vous permet de réduire de 5% le prix de cet iPhone.

Voici les tarifs reconditionnés avec la remise -5% , selon l’état esthétique :

État Prix initial Prix -5% Free Correct 475,99 € 452,19 € Très bon état 501,99 € 476,89 € Parfait état 514,99 € 489,24 € Premium 554,99 € 527,24 €

Reconditionné en France, garanti 2 ans

Chez CertiDeal, le reconditionnement est 100 % français, réalisé dans des laboratoires situés en Île-de-France. Chaque appareil est testé, vérifié et certifié avant revente. En plus, vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans et pouvez même opter pour une batterie neuve.

Une belle manière de faire des économies tout en allongeant la durée de vie des appareils !

Un iPhone premium à moins de 530 €, ça ne court pas les rues. Si vous cherchez un modèle puissant, endurant et fiable à prix réduit, cette offre est clairement à ne pas manquer.