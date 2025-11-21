iPhone 13 Pro Max : moins de 400 € pour un iPhone ultra haut de gamme reconditionné en France !

Un prix rare pour un iPhone haut de gamme

Proposé ici en finition Graphite et avec 128 Go de capacité, l’iPhone 13 Pro Max bénéficie d’une réduction importante par rapport à son prix de lancement, ou même les différents prix neufs et reconditionnés disponibles.

L’appareil est expédié sous 24 heures, débloqué tout opérateur et accompagné de 30 jours pour changer d’avis. Avec une note moyenne de 4,6 sur 5 basée sur plus de 1500 avis, cette version reconditionnée affiche un excellent niveau de satisfaction.

Pour vérifier la fiche complète du modèle, vous pouvez consulter notre fiche technique de l’iPhone 13 Pro Max, mais sachez qu'il est encore totalement à jour et que ses caractéristiques sont toujours au top 3 ans après sa sortie.

Jusqu’à 67 % d’économies par rapport au neuf, avec un smartphone reconditionné en France et garanti 30 mois.

Un iPhone reconditionné en France et contrôlé au maximum

L’appareil bénéficie d’un reconditionnement réalisé en France, avec plusieurs garanties essentielles, notamment la vérification d'une batterie en excellent état, que le produit soit 100 % fonctionnel, mais aussi débloqué tout opérateur.

Pour mieux comprendre les différences entre les grades ou les garanties, notre dossier comment bien choisir son smartphone reconditionné vous accompagne dans votre décision.

✅Points forts Écran 6,7" ProMotion 120 Hz

Module photo triple performant

Expédition rapide et garanti longuement ☑️Points faibles Chargeur non fourni (mais câble oui)

Format large pour un iPhone

Un très bon plan pour accéder à un iPhone haut de gamme en 2025

Sous les 400 €, l’iPhone 13 Pro Max reconditionné est tout simplement une option de premier plan pour le très haut de gamme Apple. En plus de cela, le reconditionné présente un intérêt écologique majeur, et même si cet article n'est pas le lieu pour ce sujet, vous aurez davantage d’explications dans notre dossier sur l’impact environnemental des smartphones.

Pour explorer l’ensemble de la gamme Apple, consultez aussi notre sélection de smartphones Apple, ou découvrez pourquoi choisir un smartphone reconditionné peut être un excellent compromis dans notre guide dédié : pourquoi acheter un smartphone reconditionné.