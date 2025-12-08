iPhone 13 Pro : un smartphone reconditionné en France, très puissant et à prix réduit pour les fêtes

Un haut de gamme encore très solide en 2025

L’iPhone 13 Pro est un appareil de grande qualité. Son format compact, son écran OLED 120 Hz, et ses performances encore largement au-dessus de la moyenne, mais aussi son trio photo complet, en font un modèle parfaitement adapté à l'horizon 2026.

À ce prix, il s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent un iPhone rapide, fluide et polyvalent, sans forcément viser les tarifs souvent élevés des gammes récentes. Et pour ceux qui souhaitent explorer d’autres modèles de la marque, notre sélection des smartphones Apple permet de comparer facilement les générations.

Environ 273 € pour un iPhone 13 Pro fonctionnel, testé et garanti en France : difficile de trouver un meilleur rapport prix/performances pour Noël.

Une version reconditionnée en France, fiable et transparente

La petite astuce dont nous parlons, est que ce modèle appartient à la gamme « Durs à cuire » de CertiDeal. Cela signifie qu’il n’a pas un état esthétique parfait : rayures visibles, traces d’usure ou défauts externes peuvent être présents.

En revanche, tout ce qui concerne le fonctionnement a été vérifié et validé. L’appareil est totalement opérationnel, débloqué et livré avec un chargeur.

Le reconditionnement est réalisé directement en France, dans les ateliers de CertiDeal. L’entreprise n’utilise pas d’intermédiaires, ce qui permet un contrôle plus strict et une meilleure traçabilité.

Chaque smartphone passe par une série de tests internes avant d’être mis en vente, et bénéficie d’une garantie de 24 mois (voire 30 mois sur certaines versions), un niveau difficile à trouver chez les concurrents.