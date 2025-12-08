La nouvelle surcouche One UI 8.5 confirme le design des Galaxy S26 et donne quelques détails sur les capacités de recharge

Après des fuites très crédibles concernant le design des prochains flagships de Samsung, les premières images des Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra ne proviennent pas d’une conférence ni d’un communiqué, mais d’une version en développement de One UI 8.5, dans laquelle des rendus simplifiés ont été découverts.

Ces visuels, associés aux noms de code M1, M2 et M3, semblent correspondre respectivement au Galaxy S26, au S26 Plus et au S26 Ultra, selon plusieurs sources spécialisées.

D’après ces dernières, Samsung aurait intégré ces images pour illustrer certaines fonctions du système, ce qui a permis de les extraire à partir du firmware.

​Les rendus montrent une approche commune pour l’arrière des trois modèles : une île de caméra ovale positionnée dans l’angle supérieur gauche. Les Galaxy S26 et S26 Plus affichent trois capteurs alignés verticalement dans ce module, tandis que le S26 Ultra reçoit trois caméras principales disposées de la même manière, complétées par deux capteurs supplémentaires situés à côté de la colonne principale.

Ce choix confirme l’évolution esthétique adoptée sur le Galaxy Z Fold7.​​ Les images issues de One UI 8.5 restent toutefois schématiques et ne dévoilent ni les textures précises ni les finitions ou couleurs, laissant ces détails aux annonces futures de la marque.

​Samsung Galaxy S26 Plus

Une charge filaire et sans fil en nette progression

Au-delà de l’apparence, le code de One UI 8.5 contient plusieurs références à de nouvelles appellations de charge : « Super Fast Wireless Charging » et « Super Fast Charging 3.0 ». Ces mentions laissent penser que Samsung prépare une hausse des puissances, en particulier sur le modèle le plus avancé de la série. Selon des informations recoupées par différents sites, le Galaxy S26 Ultra bénéficierait en filaire d’un nouveau palier, avec une puissance pouvant atteindre environ 60 W, alors que les Galaxy S25 Ultra se contenteraient de 45 W.​

Pour les Galaxy S26 et S26 Plus, les fuites évoquent le maintien de puissances inférieures, avec environ 25 W pour le modèle standard et jusqu’à 45 W pour le S26 Plus, ce qui permettrait de conserver un écart technique entre les références. Sur la charge sans fil, « Super Fast Wireless Charging » serait exploitée différemment selon les variantes : plusieurs sources suggèrent un plafond proche de 20 W pour les Galaxy S26 et S26 Plus, et jusqu’à 25 W pour le Galaxy S26 Ultra, rompant avec la limite de 15 W généralement observée sur plusieurs générations précédentes.​ Malgré cette évolution, ces capacités de recharge restent en retrait par rapport à la concurrence chinoise, Samsung préférant miser sur une maîtrise de la charge plutôt qu’une vitesse démesurée.