iPhone 14 Plus : c’est l’un des meilleurs rapport qualité prix du moment dans le reconditionné

Lancé il y a deux ans, l’iPhone 14 Plus est une version plus grande de l'iPhone 14. Avec ses 6,7 pouces de diagonale, il est tout indiqué pour ceux qui recherchent une meilleure expérience de lecture, une immersion totale dans le streaming ou un espace de jeu plus large qu’un smartphone compact.

Mais ce n’est pas juste une question de taille : la dalle OLED est véritablement de très haute qualité, lumineuse, bien calibrée et fluide.

Sous le capot de l'apapreil, on retrouve la puce A15 Bionic made in Apple, une puce plutôt récente qui a le bon ton de promettre d'être adéquat pour de nombreuses années à venir.

Ajoutez à cela une autonomie excellente, un double capteur photo très polyvalent (nottamment pour les selfies et la vidéo), et l'accès à toutes les fonctionnalités iOS, y compris celles de l'écosystème Apple (AirDrop, FaceTime, iCloud, etc.), et nous obtenons un rapport qualité-prix qui vaut le détour.

Un bon plan 100 % reconditionné en France

Le vrai coup de cœur du jour, c’est l’offre proposée par CertiDeal, spécialiste français du reconditionné. Tous les appareils sont soigneusement testés et remis à neuf en France, dans le respect des normes du code de la consommation.

Trois états esthétiques sont disponibles pour s’adapter à tous les budgets, et sans compromisn:

468 € en état « correct » : quelques marques d’usage visibles, mais un fonctionnement 100 % nickel 511 € en « très bon état » : parfait équilibre entre apparence et prix 515 € en « état parfait » : pour les plus exigeants, comme neuf à l’œil 555 € en «Premium » : une exclusivité CertiDeal !

Chaque appareil est livré avec une garantie de 2 ans, et il est possible d’ajouter une batterie neuve ainsi qu’un pack de protection (vitre + coque), pour prolonger encore plus la durée de vie de votre appareil.

Uun grand iPhone à prix allégé

Avec un design moderne, des performances solides et une qualité de fabrication Apple, l’iPhone 14 Plus reste une option de choix en 2025, surtout pour les amateurs de grands écrans.

Et grâce à CertiDeal, vous pouvez l’obtenir en toute confiance, à partir de 468 € avec une garantie incluse.