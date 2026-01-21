iPhone 14 Plus reconditionné : moins de 400 €, paiement en plusieurs fois sans frais et 30 mois de garantie !

L’iPhone 14 Plus est sorti en 2022 et reste un smartphone très agréable au quotidien en 2026, surtout si vous aimez les grands écrans.

Ici, il est proposé à 386,99 € en reconditionné, en état esthétique « Correct », par CertiDeal, avec une expédition sous 48 h et une garantie de 30 mois.

Le prix de référence affiché est de 969,00 €, ce qui représenterait 60 % d’économies. D'après nous, il est possible de trouver l'iPhone 14 Plus neuf à moins cher que ce prix de référence. Toujours est-il que sous les 400 €, ce prix de vente est excellent.

Pourquoi l’iPhone 14 Plus reste un très bon choix en 2026 ?

L’iPhone 14 Plus propose un grand écran. Les iPhone les moins chers sont plutôt connus pour leurs petits formats, ce qui permet donc à ceux qui aiment les grands écrans de s'en procurer un à prix beaucoup plus doux que les iPhone Pro et Pro Max récents.

Qui dit haut de gamme dit également polyvalence, et cet iPhone 14 Plus l'est avec son iOS fluide et un excellent bloc photo.

Ajoutons qu'un autre gros point fort est que cet iPhone 14 Plus est toujours mis à jour par son constructeur, et ce pour encore quelques années !

Tout cela fait de cet iPhone 14 Plus un appareil parfait pour les utilisateurs plutôt technophiles qui utilisent beaucoup les multimédias comme le streaming vidéo, audio, ou encore les jeux mobile.

N'hésitez pas à consulter notre guide pour bien choisir un reconditionné, il vous aidera à vous orienter.

✅ Points forts Grand écran 6,7 pouces, très confortable

386,99 € avec 60 % d’économies affichées

Reconditionné en France, 30 mois de garantie ☑️ À prendre en compte Couleur « surprise »

Grade « Correct », marques visibles possibles

Que vaut l’offre CertiDeal à 386,99 € en état « Correct » ?

L’offre est excellente pour du reconditionné : 30 jours satisfait ou remboursé, expédition en 48 h et batteries garanties en excellent état. Pour situer le prix, n'hésitez pas à vous référer à notre comparateur des smartphones reconditionnés.

Le paiement est proposé en 2x, 3x ou 24x. Et si vous avez un ancien téléphone, CertiDeal met aussi en avant un rachat immédiat.

Côté confiance, la page affiche 4,6/5 sur 1 660 avis et indique que ce modèle a été acheté 661 fois sur les 7 derniers jours. De plus, le SAV est situé en France, en lien avec les ateliers de reconditionnement.

Notre avis : à moins de 400 €, c’est une offre très cohérente si vous voulez un grand iPhone, avec un cadre clair (30 jours pour changer d’avis, 30 mois de garantie) et un paiement en plusieurs fois.