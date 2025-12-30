iPhone 14 Pro reconditionné en France : prix cassé et 30 mois de garantie

L'iPhone 14 Pro passe sous la barre symbolique des 500 €, offrant un rapport qualité-prix puissant pour ceux qui souhaitent débuter l'année avec un smartphone de haut vol. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 30/12/2025 à 12h15
L'iPhone 14 Pro
 

La puissance "Pro" à prix cassé

Choisir un iPhone 14 Pro reconditionné aujourd'hui, c'est accéder à certaines des meilleures technologies d'Apple. On pense notamment à l'écran ProMotion 120 Hz pour une fluidité absolue et au mode « Always-On ». Sous le capot, la puce A16 Bionic reste par ailleurs une référence de vélocité.

Pour ne pas se tromper dans son achat, nous vous conseillons de consulter notre guide pour bien choisir son smartphone reconditionné. Mais ici, le risque est limité grâce à la garantie de 30 mois incluse, ce qui est très rare.

Le saviez-vous ? Cet iPhone 14 Pro est entièrement reconditionné en France. Chaque appareil subit une batterie de tests rigoureux dans les ateliers de CertiDeal pour garantir une fiabilité proche du neuf.

Un photophone de premier ordre pour 2026

Le passage au capteur principal de 48 Mpx sur cette génération a marqué un tournant. L'iPhone 14 Pro excelle en photographie, notamment grâce à son téléobjectif dédié, absent des modèles classiques. Que ce soit pour vos souvenirs de réveillon ou vos futurs clichés de vacances, la précision du traitement Apple reste une valeur sûre.

 

En profitant des promos CertiDeal, vous accédez à un produit haut de gamme pour le prix d'un milieu de gamme neuf. C'est un investissement réfléchi pour les annnées à venir.

✅ Pourquoi c'est un bon plan ?

  • Écran 120 Hz ProMotion ultra-fluide
  • Châssis en acier inoxydable premium
  • Garantie 30 mois (le double du légal !)
  • Reconditionnement 100% français

⚠️ À prendre en compte

  • Prévoir vos anciens câbles, pas de USB-C

Fiable, puissant et garanti sur le très long terme, l'iPhone 14 Pro a encore de nombreuses années à offrir.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
pixel10 pro photophone
Guide d'achat

Et les meilleurs photophones 2025 sont...

30/12/2025
Xiaomi 15 Ultra
Guide d'achat

Voici les tendances smartphone à surveiller après Noël et pour 2026

28/12/2025
Google Pixel 10 Pro XL
Guide d'achat

Pour binge-watcher sous son plaide : notre sélection des smartphones pour fana de séries cet hiver

27/12/2025
Honor Magic 7 Lite
Guide d'achat

Les vacances sont chargées ? Vous auriez aimé avoir l'un de ces trois smartphones : voici pourquoi

26/12/2025