iPhone 16e : Apple dévoile son nouveau smartphone à prix « maîtrisé »

Après plusieurs mois de rumeurs et d’attente, Apple a officialisé son nouveau smartphone « pour tous ». Baptisé iPhone 16e, il se positionne comme une option plus accessible dans la gamme iPhone 16, tout en conservant les technologies essentielles de la série.

Disponible en noir et blanc, l'appareil propose trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Cette stratégie permet à Apple d'élargir son offre vers un public plus large, tout en maintenant les standards de qualité de la marque.

Des performances techniques abouties et l'intelligence artificielle au cœur du système

Le nouvel iPhone intègre la puce A18, accompagnée du premier modem cellulaire C1 conçu par Apple. L'écran Super Retina XDR de 6.1 pouces offre une surface d'affichage adaptée aux usages quotidiens.

La partie photo s'articule autour d'un capteur principal de 48 mégapixels avec un zoom optique 2x intégré, permettant une polyvalence photographique accrue.

L'intégration d'Apple Intelligence marque une évolution significative dans l'expérience utilisateur. Le système propose des fonctionnalités comme le Clean Up tool pour la retouche photo, la recherche en langage naturel dans la photothèque, et une version améliorée de Siri.

L'intégration de ChatGPT dans les outils d'écriture représente une première pour Apple, avec des garanties de confidentialité renforcées.

L’appareil dispose d’une touche Action personnalisable, comme les autres iPhone 16. Il n’a pas de section Dynamic Island mais se débarrasse de Touch ID. Il se recharge via un connecteur USB-C, devenu obligatoire en Europe.

Disponibilité et prix

Le lancement s'effectuera dans 59 pays, avec des précommandes débutant le 21 février à 5 heures du matin (heure du Pacifique). Les clients pourront bénéficier de programmes de reprise, avec des crédits. Apple propose également des options de financement mensuel sur 24 mois.

Comptez sur un prix de 719 euros pour le modèle de 128 Go, 849 euros pour 256 Go ou 1099 euros pour la version 512 Go.