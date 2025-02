iPhone 17 : Apple prépare une refonte majeure de sa gamme pour septembre 2025

Alors que tous les regards sont orientés vers le nouveau iPhone 16e qui vient tout juste d’être dévoilé par Apple, plusieurs rumeurs sérieuses se font insistantes pour le futur iPhone 17 Air qui serait officialisé courant septembre.

En effet, ce nouveau modèle se démarquerait par son profil particulièrement mince, avec une épaisseur de seulement 5,5 millimètres dans sa partie la plus fine. Cette dimension représenterait une réduction notable par rapport à l'iPhone 16 actuel, qui mesure 7,8 millimètres d'épaisseur.

Selon Jon Prosser, une personne très bien renseignée, le module photo adopterait une disposition horizontale s'étendant sur toute la largeur de l'appareil, rappelant l'esthétique des smartphones Google Pixel. Cette nouvelle configuration placerait l'objectif principal sur la partie gauche, tandis que le flash et le microphone occuperaient la partie droite.

Des changements majeurs pour la gamme Pro

Les iPhone 17 Pro et Pro Max suivraient une approche similaire avec un bloc photo horizontal. Les trois objectifs conserveraient leur disposition triangulaire caractéristique, mais seraient intégrés dans un module rectangulaire plus large avec un fond noir. Le flash LED et le capteur LiDAR prendraient place respectivement dans les coins supérieur droit et inférieur gauche.

Techniquement, l'iPhone 17 Air serait équipé d'un écran de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarquerait la puce A19 d'Apple et prendrait en charge le Wi-Fi 7. Le modèle standard iPhone 17 conserverait quant à lui un design plus traditionnel, sans adopter les changements esthétiques de ses homologues.

Concernant les matériaux, un changement notable pourrait intervenir : les iPhone 17 Pro et Pro Max abandonneraient le titane au profit de l'aluminium. Cette décision serait motivée par des considérations environnementales, l'aluminium présentant une empreinte carbone plus faible. Mais, paradoxalement, l'iPhone 17 Air conserverait une structure en titane, avec une configuration possible hybride aluminium-titane.

Repositionnement de la gamme

Apple positionnerait l'iPhone 17 Air entre l'iPhone 17 standard et les modèles Pro en termes de tarification. Ce nouveau modèle remplacerait l'iPhone Plus dans la gamme qui a, semble-t-il beaucoup de mal à trouver son public parmi les autres versions. La marque miserait principalement sur le design plutôt que sur les spécifications techniques pour promouvoir ce nouveau modèle.

La présentation officielle de la gamme iPhone 17 est prévue pour septembre 2025. D'ici là, de nouvelles informations devraient émerger pour confirmer ou infirmer ces premières révélations. Les changements pressentis représenteraient la première refonte significative du design des iPhone depuis plusieurs années, marquant potentiellement un tournant dans l'évolution esthétique des smartphones Apple.