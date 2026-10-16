iPhone 18 : la production du modèle standard débuterait fin novembre 2026

À retenir La production de l' iPhone 18 standard débuterait fin novembre 2026 .

débuterait fin novembre . Un lancement est prévu au printemps 2027 , selon des rumeurs.

, selon des rumeurs. Apple n'a pas confirmé ces informations, qui restent à considérer avec prudence.

D'après le leaker Fixed Focus Digital, la fabrication de l'iPhone 18 standard est programmée pour la fin du mois de novembre 2026. Il précise que, au vu des niveaux d'inventaire, le stock constitué serait « assez important ». Apple n'a pas commenté cette information. Celle-ci reste donc à considérer avec prudence.

Selon le site PhoneArena, la fuite proviendrait vraisemblablement des commandes d'un fournisseur. Elle pourrait donc ne pas refléter l'ensemble de la production. Par ailleurs, cette échéance rejoint des rumeurs plus anciennes. En décembre 2025, une source chinoise évoquait déjà des tests sur ligne de production de série dès janvier 2026. Cependant, le calendrier réel n'a jamais été détaillé par la marque.

Apple iPhone 17

Un calendrier de sortie scindé en deux

Apple a réparti ses lancements en deux temps. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont apparus en septembre 2026, alors que le modèle de base a été reporté. Selon le leaker, l'iPhone 18 sera présenté en mars 2027, en même temps que l'iPhone 18e. En outre, MacRumors ajoute l'iPhone Air 2 à cette seconde vague.

Ainsi, un démarrage de la production fin novembre laisserait plusieurs mois à Apple pour constituer des réserves avant la commercialisation. Une sortie au printemps exige une fabrication engagée très en amont. Rappelons que l'iPhone 17 a été le smartphone le plus vendu au monde expliquant une anticipation d’ampleur pour les volumes de son successeur.

Selon des rumeurs précédentes, l'iPhone 18 recevrait un écran OLED de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait animé par la puce A20 et disposerait de 9 Go de mémoire vive.