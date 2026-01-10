iPhone reconditionné en France : un grand modèle à prix cassé pour les soldes

Pour les soldes, CertiDeal propose des réductions sur l'ensemble de ses produits reconditionnés en France, dont l'iPhone 14 Pro. Un modèle puissant et qui a vieilli comme du bon vin. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 10/01/2026 à 12h15
L'iPhone 14 Pro pour les soldes d'hiver 2026 sur CertiDeal

L'iPhone 14 Pro, c'est encore aujourd'hui un excellent appareil. Du fait des prix souvent élevés des iPhone à leur sortie, une partie des utilisateurs d'Apple a pris pour habitude de ne pas se précipiter sur les derniers modèles et de s'orienter vers des modèles plus anciens. 

 

Une bonne idée, mais le reconditionné peut encore optimiser cette pratique. Vous payez toujours moins cher, mais le smartphone est légèrement plus récent, et donc durera plus longtemps.

Les caractéristiques techniques à relever de l'iPhone 14 Pro

Pour un prix inférieur, l'iPhone 14 Pro est équipé d'un écran 120 Hz. C'est une technologie qui vient à peine d'arriver sur les modèles standards de la marque, avec l'iPhone 17.

 

L'iPhone 14 Pro est équipé d'un capteur principal de 48 Mpx, une nouveauté de cette génération qui avait marqué un véritable tournant. L'iPhone 14 Pro excelle en photographie, et c'est surtout vrai grâce à son téléobjectif, absent des modèles standards de la marque. 

N'hésitez pas à consulter notre guide pour choisir votre smartphone reconditionné.

Cet iPhone 14 Pro est entièrement reconditionné en France. Chaque appareil subit une batterie de tests rigoureux dans les ateliers de CertiDeal pour garantir une fiabilité proche du neuf.

Une offre à ne pas manquer avec CertiDeal

Grâce à une garantie de 30 mois et un reconditionnement en France, CertiDeal sait mettre en confiance. En profitant des différentes promos CertiDeal, nous accédons ainsi à un produit haut de gamme pour le prix d'un milieu de gamme neuf.

Fiable, puissant et garanti sur le très long terme, l'iPhone 14 Pro a encore de nombreuses années à offrir. un bon plan soldes qui vaut le coup, d'autant plus qu'avec le code SOLDES vous obtenez 20 € de réduction, ce qui le fait passer sous les 500€ !

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
