iPhone : voici les bons plans du moment pour obtenir les derniers iPhone à prix cassé

Avant de parler promos et bons plans, commençons par présentés les derniers modèles. Car connaître les caractéristiques techniques des derniers modèles permet de mieux comprendre ce que valent les alternatives plus accessibles.

Quel iPhone choisir selon votre profil ?

Plutôt que viser le plus cher, basez-vous sur votre usage pour choisir le bon iPhone. Voici une synthèse rapide :

Usage Modèle conseillé Photos, vidéos, création de contenu iPhone 16 Pro Max Navigation, apps, réseaux sociaux iPhone 13 ou 14 Jeux, multimédia intensif iPhone 15 Pro ou 16 Pro Max Usage basique, iOS simple iPhone 16e

Quels sont les modèles phares à privilégier en ce moment

Apple iPhone 16 Pro Max

Le modèle le plus avancé de la gamme Apple en 2025. Grand écran, puissance brute, module photo de précision chirurgicale. L’iPhone 16 Pro Max coche toutes les cases du très haut de gamme.

Écran OLED 6,9” 120 Hz

Puce A18 Bionic ultra rapide

Capteur photo 48 MP + téléobjectif 5x

C’est le roi. Mais un roi coûteux. À réserver aux utilisateurs qui exploitent réellement ses performances : photo pro, gaming avancé, usage multimédia intensif.

Prix VTC : 1479 €

Apple iPhone 13 : un classique toujours pertinent

Deux générations plus ancien, mais encore très performant. L’iPhone 13 combine élégance, fiabilité et autonomie solide. Un excellent choix pour ceux qui veulent la qualité Apple et profiter des dérnières mises à jour.

Puce A15 Bionic

Écran OLED 6,1”

Photo double capteur 12 MP

À noter qu'en version reconditionnée, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Fluide, durable et sous iOS 17.

Prix moyen dans notre comparateur : 589 €

Apple iPhone 16e : le bon plan Apple en neuf

Si vous tenez à avoir un iPhone tout neuf à prix plus doux, l’iPhone 16e est une option intéressante, et très récente. Un design moderne, des performances honnêtes, et surtout… iOS à prix accessible !

Puce A18

Écran OLED 6,1”

Photo capteur principal 48 MP + téléobjectif 2x 12 Mpx

Son avantage ? Il est neuf. Son inconvénient ? Un iPhone 13 reconditionné au même prix est souvent plus performant en termes de photos et d'écran.