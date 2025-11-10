iPhone XR reconditionné : un prix imbattable et 20 € de réduction en plus chez CertiDeal

Bon plan CertiDeal : -20 € sur tout le site, y compris sur l’iPhone XR reconditionné. Une offre limitée idéale pour les petits budgets.

Pourquoi l'iPhone XR est toujours fiable en 2025 ?

L’iPhone XR a été un modèle particulièrement apprécié dans les écuries Apple, et reste une référence pour de nombreux fans de la marque. Il combine à sa petite taille de 6,1 pouces (comparé aux smartphones actuels de 6,7 pouces, c’est vraiment petit) un processeur A12 Bionic plutôt en forme.

Certes, ce n’est pas un foudre de guerre non plus, mais il conserve bien assez de punch. Le nombre de Go de RAM ne cesse d’augmenter, mais nous sommes encore nombreux à ne pas dépasser les 3 Go de RAM d’utilisation en moyenne.

Et puis, la version dont nous parlons aujourd’hui est reconditionnée en France et bénéficie, chez CertiDeal, d’un contrôle qualité strict et d’une garantie de 30 mois. C’est plus que la norme légale.

Grâce à son prix accessible et à sa conception durable, il trouve facilement sa place dans le foyer : téléphone d’appoint, appareil pour les ados ou smartphone “de la maison”, prêt à rendre service à tout moment.

✅ Points forts Reconditionné et testé en France

Garantie 30 mois

-20 € supplémentaires avec le code promo ⚠️ Points faibles Pas compatible 5G

Design daté mais toujours élégant

Pourquoi le reconditionné est une bonne idée pour les smartphones plus anciens ?

Les smartphones qui datent de plus de cinq ans ne sont généralement plus suivis par leurs constructeurs. C’est là que le reconditionnement intervient, car il permet d’ajouter une couche de vérification et surtout de garantie.

En plus de cela, chez CertiDeal, le reconditionnement est effectué localement, ce qui limite les intermédiaires et garantit un meilleur suivi. C’est aussi un geste concret pour réduire l’impact environnemental des smartphones.

Pour ceux qui veulent comparer d’autres modèles avant de se décider, notre comparateur de smartphones reconditionnés aide à visualiser les différences de prix et de caractéristiques. Quant à l’état esthétique, les grades de reconditionnement indiquent simplement le niveau d’usure visible, mais pas les performances, qui se doivent d’être conformes dans tous les cas.

Et si vous hésitez encore, notre guide dédié explique comment bien choisir un smartphone reconditionné selon vos besoins et votre budget.