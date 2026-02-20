JO d'hiver 2026 : Samsung fête l'événement avec 100 € remboursés sur le Galaxy S25 !

Une médaille d'or pour votre pouvoir d'achat

Le Samsung Galaxy S25 n'est pas seulement le dernier fleuron de la marque (en attendant le très imminent Galaxy S26), c'est un véritable concentré de technologie, le tout dans un format plutôt compacte.

Comme vou spouvez le lire dans notre test du Samsung Galaxy S25, cet appareil est l'évolution subtile de plusieurs années de savoir-faire sur le haut de gamme.

Entre son écran Dynamic AMOLED 2X ultra-lumineux et ses capacités en photographie dopées à l'IA, il est l'outil parfait pour vivre les JO sur écran, ou immortaliser vos propres sorties au ski !

Comment valider votre offre de remboursement ?

Pour recevoir votre virement de 100 €, la procédure est simple :

Achat : Commandez votre Galaxy S25 sur la boutique officielle ou chez un revendeur partenaire pendant la période de l'opération JO. Inscription : Rendez-vous sur le site Samsung Offers pour remplir votre dossier de participation. Justificatifs : Munissez-vous de votre facture, du code barre découpé (ou photo) et de votre RIB. Réception : Le remboursement intervient généralement sous 4 à 6 semaines directement sur votre compte bancaire.

Cela fera passer votre appareil de 749 € à 649 €. Toutefois, il y a d'autres avantages possibles en passant par le site de Samsung, comme par exemple, le fait de pouvoir faire reprendre vos anciens appareils (smartphones, mais pas que !) et de toute marque (ou presque).

✅ Les points forts du S25 Format compact : Idéal pour une utilisation à une main, même avec des gants.

Écran 120 Hz : Une fluidité parfaite pour les contenus sportifs.

Galaxy AI : Traduction instantanée et retouche photo pro intégrées. ⚠️ Conditions de l'offre Durée : Offre limitée à la période des JO d'hiver 2026.

Bonus : Cumulable avec les offres de reprise de Samsung.