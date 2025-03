L’iPhone 13 passe sous les 300 € chez le reconditionneur préféré des français

Actuellement, CertiDeal propose l'iPhone 13 reconditionné à partir de 280 € pour un appareil en état « Dur à Cuir ». Cette offre inclut une garantie de 24 mois, assurant une tranquillité d'esprit pour l'utilisateur. De plus, chaque iPhone est minutieusement testé sur plus de 30 points de contrôle par des experts, garantissant un fonctionnement optimal.

Opter pour un iPhone reconditionné chez CertiDeal, c'est non seulement réaliser des économies, mais aussi adopter une démarche écologique !

Caractéristiques techniques de l'iPhone 13

L'iPhone 13 est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels, offrant une qualité d'affichage exceptionnelle. Sous le capot, il embarque la puce A15 Bionic, assurant des performances fluides et rapides, même pour les applications les plus exigeantes.

Il dispose de 4 Go de RAM et d'un stockage interne de 128 Go.

Côté photographie, il est équipé d'un double capteur arrière de 12 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle) et d'une caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels, idéale pour les selfies et les appels vidéo en haute définition.

La batterie de 3240 mAh supporte la charge rapide et la recharge sans fil, garantissant une autonomie prolongée pour une utilisation quotidienne.

Pourquoi choisir CertiDeal pour votre iPhone 13 reconditionné ?

En optant pour CertiDeal, vous bénéficiez de plusieurs avantages :