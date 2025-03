L’iPhone 14 reconditionné, un choix plus malin que le neuf ?

Encore parfaitement dans l’air du temps, l'iPhone 14 sorti il y a deux ans, combine des caractéristiques techniques très solides et un prix nettement plus abordable lorsqu’il est reconditionné.*

Un iPhone toujours performant en 2025

Malgré son ancienneté relative, l’iPhone 14 reste un excellent smartphone. Il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, idéal pour ceux qui privilégient un format compact et agréable à prendre en main.

Sous le capot, il embarque la puce A15 Bionic, la même que celle de l’iPhone 13 Pro, garantissant encore aujourd’hui une fluidité impeccable et une gestion efficace des tâches gourmandes. Cette puce est loin d’être dépassée et permet à l’iPhone 14 de tenir la distance face aux modèles plus récents.

Un appareil photo toujours au niveau

Côté photo, l’iPhone 14 conserve tout le savoir-faire d’Apple avec son double capteur de 12 Mpx optimisé par des algorithmes avancés et de l'IA.

Contrairement à d’autres fabricants misant sur des chiffres impressionnants en mégapixels, Apple privilégie l’optimisation logicielle pour obtenir des clichés détaillés et lumineux, même dans des conditions de faible luminosité. Un choix qui fait toujours la différence en 2025.

Une offre reconditionnée à ne pas manquer

En passant par CertiDeal, l’iPhone 14 est disponible à partir de 312 € en version reconditionnée Dur à Cuir, avec une garantie de 2 ans et un reconditionnement réalisé en France. Ce choix permet non seulement d’économiser, mais aussi de faire un geste pour l’environnement en optant pour un produit remis à neuf plutôt qu’un modèle neuf.