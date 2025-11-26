L’iPhone 17 est le meilleur Apple de sa génération : plus puissant, moins cher, et en promo (que demander de plus ?)

Bon plan Rakuten : l’iPhone 17 neuf s’affiche à 849 €, soit l’un des plus bas prix constatés aujourd’hui sur un modèle 256 Go.

Pourquoi cet iPhone 17 à 849 € mérite votre attention

L’iPhone 17 est l’un des modèles les plus polyvalents du catalogue Apple. Il reprend l’approche déjà largement plébiscitée sur les générations précédentes, tout en profitant d’améliorations significatives sur l’autonomie, la photo et les performances grâce à la puce A19.

Le smartphone dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces, compatible 5G, tournant sous iOS 26. Mais surtout, ce modèle propose 256 Go (et non plus 128Go comme les iPhone standards auparavant) l’un des formats les plus recherchés parmi les utilisateurs souhaitant un stockage confortable sans passer sur les versions Pro.

Si vous souhaitez connaître plus en détail les nouveautés de la génération, notre page dédiée à l’iPhone 17 récapitule l’ensemble des évolutions techniques introduites cette année.

Un prix très bas pour un produit neuf et scellé

Le vendeur Rakuten oppatech propose l’iPhone 17 en version 256 Go noir au tarif de 849,99 €, soit 12 % de réduction par rapport au prix VTC. Le produit est neuf et scellé, avec une garantie de 24 mois.

Autre avantage, l’offre inclut une livraison gratuite, une fenêtre de livraison raisonnable (entre le 28 novembre et le 5 décembre), ainsi que 8,50 € de Rakuten Points offerts.

De plus, il est possible de payer en plusieurs fois votre achat !

✅ Points forts Prix sous la barre des 850 € pour un modèle neuf 256 Go

Puce A19 performante

Écran OLED 6,3 pouces de haute qualité

Garantie vendeur 24 mois

Livraison gratuite ⚠️ Points faibles Adaptateur secteur non inclus

Délai de livraison pouvant atteindre 10 jours

Un modèle qui s’inscrit dans une nouvelle génération Apple

Comme nous l’avons détaillé dans notre article consacré au lancement de la gamme, l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max marquent une étape importante dans la stratégie du constructeur.

La génération introduit notamment une optimisation plus poussée de l’autonomie, des améliorations photo substantielles et une intégration plus profonde des fonctionnalités intelligentes dans iOS 26.

L’iPhone 17 se place donc comme un modèle très équilibré, capable de répondre à la majorité des usages sans nécessiter un budget aussi élevé que celui des versions Pro.

Faut-il profiter de cette offre Rakuten ?

À moins de 850 €, l’iPhone 17 en 256 Go est un excellent choix pour ceux qui veulent un iPhone récent, puissant et durable sans dépasser les 1000 €. Le modèle est livré neuf, scellé, et accompagné d’une garantie longue.

Si vous recherchiez un bon plan pour un iPhone récent, cette offre fait clairement partie des meilleures que l’on peut trouver actuellement.