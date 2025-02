L'iPhone pliant d'Apple : les derniers détails se précisent pour 2025-2026

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, la production de masse de l'iPhone pliant pourrait débuter au second semestre 2025. Toutefois, plusieurs sources suggèrent que le lancement effectif pourrait intervenir plus tard, possiblement en 2026. Cette prudence correspondrait à l'approche traditionnelle d'Apple, qui privilégie la perfection technique à la précipitation.

Des caractéristiques techniques prometteuses

D'après les informations du leaker Digital Chat Station, l'appareil disposerait d'un écran externe de 5,49 pouces et d'un écran interne de 7,74 pouces. Le design s'orienterait vers un format livre, plus compact que ses concurrents, avec un ratio d'aspect inédit. Parmi ses derniers, il y a le Samsung Galaxy Z Fold6, le Honor Magic V3 mais également le Huawei Mate X6 ou encore le Oppo Find N5, par exemple. L'appareil conçu par la firme de Cupertino adopterait une conception particulièrement robuste, intégrant des innovations au niveau de la charnière et de la protection contre les chutes.

Apple développerait actuellement deux prototypes, dont l'un présenterait un design enveloppant similaire au Huawei Mate Xs 2. Les ingénieurs de Cupertino accorderaient une attention particulière à la durabilité, comme en témoignent plusieurs brevets concernant des mécanismes de charnière avancés et des fonctionnalités de protection. Le dispositif pourrait également intégrer le verre Ceramic Shield et une résistance à l'eau.

Des exigences techniques strictes

La firme à la pomme aurait établi des critères techniques particulièrement rigoureux pour ses fournisseurs potentiels. Les spécifications concerneraient notamment l'épaisseur, les dimensions et le rayon de courbure, tout en imposant des améliorations notables en matière de durabilité et de prévention des plis. Certains fabricants de composants auraient récemment réalisé des progrès substantiels pour répondre à ces exigences.

Si Apple arrive plus tard que ses concurrents sur le marché des smartphones pliants, c’est aussi fait exprès. En effet, l'entreprise américaine attendrait que la technologie atteigne un niveau de maturité suffisant avant de proposer son propre appareil. Cette approche viserait à résoudre les problèmes de durabilité et d'ergonomie qui ont affecté les premiers modèles pliants.

Des fonctionnalités logicielles adaptées

Enfin, qui dit smartphone pliant dit également un système d’exploitation qui soit parfaitement adapté. Ainsi, celui de l'iPhone pliant intégrerait des fonctionnalités spécifiques pour le multitâche et des possibilités d'applications personnalisables. L'appareil pourrait également prendre en charge l'Apple Pencil, pour un potentiel des plus productifs. Il profiterait donc d'une interface utilisateur repensée pour exploiter pleinement le format pliant.