La liberté Android avec une âme d'iPhone : c'est le moment de se procurer ce smartphone haut de gamme avant l'arrivé de son successeur

Nothing Phone est une marque londonienne créée en Carl Pei en début d'année 2021. L'ex-fondateur de OnePlus avait pour ambition de mettre à votre disposition des smartphones haut de gamme différents de ceux qu'on pouvait trouver sur le marché à l'époque.

Et c'est réussi, l'expérience Nothing Phone est unique, ces modèles poussent la personnalisation à son paroxysme et laissent une maitrise presque totale à ses utilisateurs. Aussi, ce sont des modèles malléables qui s'adaptent aux usages, besoins et envies de chacun.

Aujourd'hui, la marque britannique a quelque peu changé son fusil d'épaule et propose désormais des smartphones milieu de gamme afin de s'ouvrir au grand public.

Cependant, la prochaine sortie prévue pour juillet 2025 est celle du Nothing Phone 3. La troisième évolution du modèle haut de gamme de Nothing s'annonce grandiose et, par la même occasion, les prix du Nothing Phone 2 sont en baisse. Ce qui crée une belle opportunité pour s'offrir un smartphone haut de gamme à moins de 450€.

Que vaut le Nothing Phone 2

Le premier point fort du Nothing Phone 2 réside à l'arrière de l'appareil. En effet, chez Nothing Phone, la santé de l'utilisateur d'un Nothing Phone passe avant tout. Aussi, le Nothing Phone 2 est équipé de "Glyph" des bandes lumineuses et sonores qui s'activent en fonction du contact ou de l'application vous ayant envoyé une notification.

Vous pouvez par exemple paramétrer vos "Glyphs" de manière à ce qu'elles s'illuminent uniquement si tel ou tel contact essaye de vous rejoindre, afin de savoir si c'est une notification importante ou non.

De ce fait, en fonction de vos choix, vous pourrez deviner qui a tenté de vous joindre ou vous a laissé un message, même avec votre smartphone retourné sur la table. Ce qui évite de trop regarder votre écran et de vous abimer les yeux.

D'un point de vue purement technique, le Nothing Phone 2 et son interface très épurée et personnalisable rappelle celle d'IOS. Ainsi, la navigation sur son écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 12O Hz, est très plaisante.

En termes de photo, le Nothing Phone 2 est ce qu'il se fait de mieux chez le constructeur londonien. Ce modèle contient deux capteurs arrières de 50 Mpx, vous offrant une qualité de photo indéniable y compris en mode selfie puisque le capteur avant est de 32 Mpx.

Un beau mélange de puissance et d'autonomie est également pourvu par le Nothing Phone 2. En effet, le modèle est équipé d'une des meilleures puces du marché, la SnapDragon8 Gen+1, ce qui lui permet de faire tourner des jeux très demandants sans aucune difficulté.

Quant à l'autonomie, sa batterie de 4700 mAh est conçue pour tenir la journée sans rechargement, même avec un usage intensif de votre smartphone.

A qui est destiné le Nothing Phone 2

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone haut de gamme polyvalent à un prix plutôt accessible, c'est le modèle qu'il vous faut.

En plus, c'est un smartphone qui se différencie clairement de la masse, dans un monde où tous les appareils tendent vers les mêmes designs et ont des prises en main plus ou moins similaires. Le Nothing Phone 2 se démarque et vous offre une expérience hyper personnalisée et très agréable.

Les meilleurs offres pour le Nothing Phone 2

En ce moment, et en raison de la sortie imminente de sa prochaine version, le Nothing Phone 2 est accessible à moins de 450€ chez Rakuten et à moins de 440€ chez Cdiscount. Ce sont les deux sites proposant ce modèle haut de gamme au tarif le plus bas.