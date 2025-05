La mise à jour de mai 2025 des Google Pixel provoque une crise d'autonomie

Depuis début mai, certains propriétaires des smartphones Pixel de Google font face à une chute drastique de l'autonomie de leur batterie. Celle-ci s’accompagne de surchauffes inquiétantes. Ce problème technique semble toucher l'ensemble de la gamme Pixel,

Ainsi, ce qui semblait être une simple mise à jour mensuelle de sécurité s'est rapidement transformée en source de frustration pour la communauté des utilisateurs Pixel. Elle visait principalement à corriger une cinquantaine de vulnérabilités et à améliorer la stabilité générale du système. Rien ne laissait présager les désagréments qui allaient suivre.

Pourtant, quelques jours après l'installation, les forums d'assistance de Google et les plateformes comme Reddit ont commencé à se remplir de témoignages alarmants. Les utilisateurs décrivent une autonomie en chute libre, avec des pertes de 10 à 20% de batterie en moins d'une heure, sans même avoir recours à des applications gourmandes en énergie. Plus inquiétant encore, de nombreux témoignages font état d'une surchauffe anormale des appareils, rendant parfois leur utilisation inconfortable.

Un problème qui touche toutes les générations récentes

L'ampleur du problème est d'autant plus préoccupante qu'il ne se limite pas à un modèle spécifique. Du Pixel 6 lancé en 2021 jusqu'aux derniers Pixel 9, 9 Pro et même le Pixel Fold, tous les modèles ayant reçu la mise à jour de mai semblent potentiellement affectés. On pense alors à un bug logiciel plutôt que d'une défaillance matérielle.

Parmi les pistes, certains utilisateurs ont remarqué une consommation excessive de l'application Instagram en arrière-plan, pointant du doigt une possible incompatibilité entre la récente mise à jour de Meta et le nouveau système des Pixel. D'autres suggèrent un problème lié aux services Google Play ou à la gestion de l'optimisation de la batterie.

La situation rappelle avril dernier, période pendant laquelle certains avaient déjà rencontré des retards de notifications, et plus récemment, le Pixel 4a avait connu une baisse drastique d'autonomie suite à une mise à jour.

Des solutions temporaires en attendant une réaction de Google

Face à ce problème technique, difficile de trouver une solution satisfaisante. Contrairement à d'autres situations similaires, il n'est pas possible de revenir à la version précédente du système. Google a en effet intégré dans cette mise à jour un mécanisme anti-rollback qui empêche toute réinstallation d'une version antérieure, probablement en raison des correctifs de sécurité importants qu'elle contient.

Toutefois, certains utilisateurs rapportent une amélioration après avoir vidé les données de l'application « Android System Intelligence ». D'autres recommandent de désinstaller temporairement Instagram si cette application est présente sur l'appareil. Sinon, des mesures plus classiques comme la réduction de la luminosité de l'écran ou la fermeture des applications en arrière-plan peuvent également aider à limiter la consommation énergétique.

Le silence de Google face à cette situation devient de plus en plus pesant pour les utilisateurs affectés. L'entreprise n'a pour l'instant pas reconnu officiellement l'existence du problème ni annoncé de correctif. Une solution pourrait venir soit d'une mise à jour des services Google Play, soit d'un correctif inclus dans la prochaine mise à jour mensuelle de juin.