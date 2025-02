La présence des 8 Go de mémoire vive confirmée pour l’iPhone 16e

Lors de ses annonces, Apple communique sur certains éléments techniques mais ne livre pas nécessairement tous les détails. Il manque parfois la réelle capacité en mémoire vive ainsi que celle de la batterie.

Or, avant de pouvoir le tester réellement, on sait désormais que l’iPhone 16e dispose bel et bien de 8 Go de mémoire vive étant donné qu’il a été aperçu dans les listes de l’outil de mesure de performances Geekbench.

L'appareil, identifié sous le nom de code « iPhone 17,5 » dans la base de données Geekbench, embarque la nouvelle puce Apple A18. Cette version du processeur intègre 8 Go de RAM, une augmentation significative par rapport aux 6 Go présents dans la série iPhone 15.

Cette amélioration de la mémoire vive n'est pas anodine, car elle représente le minimum requis pour faire fonctionner Apple Intelligence, la nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle intégrée aux iPhone 16.

Le processeur A18 équipant l'iPhone 16e présente toutefois quelques particularités. Si le CPU conserve ses 6 cœurs, la partie graphique a été légèrement revue à la baisse avec un GPU à 4 cœurs, contre 5 cœurs pour les autres modèles de la gamme iPhone 16.

Cette configuration devrait néanmoins assurer des performances similaires pour une utilisation quotidienne, même si une différence pourrait se faire sentir lors de l'utilisation d'applications gourmandes en ressources graphiques, notamment les jeux.

L'autonomie encore en question

L'un des aspects encore mystérieux de l'iPhone 16e concerne sa capacité de batterie. Comme évoqué un peu plus haut, fidèle à ses habitudes, Apple n'a pas communiqué la capacité exacte en milliampères-heures (mAh) de l'accumulateur.

Le fabricant préfère mettre en avant des comparaisons d'autonomie avec les modèles précédents : l'iPhone 16e offrirait ainsi une durée d'utilisation supérieure de 6 heures par rapport à l'iPhone 11 et de 12 heures comparé à l'iPhone SE.

Un système d'exploitation optimisé

Le terminal fonctionne sous iOS 18.3.1, la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple. Cette version est spécifiquement optimisée pour tirer parti des nouvelles capacités matérielles de l'appareil, notamment l'augmentation de la RAM et les fonctionnalités d'Apple Intelligence.

En tant que modèle d'entrée de gamme de la série iPhone 16, l'iPhone 16e représente une option intéressante si vous recherchez un appareil récent sans investir dans les versions plus onéreuses. Malgré quelques compromis techniques, comme la réduction du nombre de cœurs GPU, l'appareil conserve les éléments essentiels, notamment la compatibilité avec Apple Intelligence grâce à ses 8 Go de RAM.

La présence du processeur A18, même dans une version légèrement bridée, veut garantir une expérience utilisateur fluide pour la majorité des usages quotidiens. Les performances graphiques, bien que réduites par rapport aux modèles supérieurs, devraient rester satisfaisantes.

Les précommandes de l'iPhone 16e débutent aujourd'hui, et les premiers exemplaires seront disponibles dans les points de vente à partir du 28 février. Les prochaines semaines devraient apporter des informations complémentaires sur les performances réelles de l'appareil, notamment concernant son autonomie.