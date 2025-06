Lancement anticipé de la gamme Pixel 10 ?

Depuis plusieurs années, Google avait habitué le public à découvrir ses nouveaux modèles de smartphones Pixel à l’automne, généralement autour du mois d’octobre.

Cependant, la marque semble désormais vouloir accélérer la cadence. Déjà en 2024, le Pixel 9 avait surpris en étant présenté dès le mois d’août, rompant ainsi avec la tradition.

En effet, tout a commencé par l’envoi discret d’une invitation à certains membres du programme Google Pixel Superfans, une communauté regroupant les utilisateurs les plus engagés de la marque.

Repérée par Android Authority, cette invitation convie les heureux élus à postuler pour participer à un événement très sélectif, prévu le 27 juin à Londres. Seules vingt-cinq places sont disponibles, ce qui rend la rencontre d’autant plus exclusive.

L’objet de ce rendez-vous ? Offrir aux participants un « sneak preview of our upcoming devices », autrement dit, une avant-première sur les prochaines nouveautés hardware de Google.

Les premières démonstrations des Pixel 10 ?

Même si le nom « Pixel 10 » n’est pas explicitement mentionné dans l’invitation, plusieurs éléments laissent peu de place au doute. Le message évoque clairement la « next Pixel line », et l’image qui accompagne l’invitation laisse entrevoir la silhouette d’un smartphone ainsi que celle d’une montre connectée. Ces indices laissent fortement penser qu’il s’agira d’une présentation en avant-première de la future série phare de Google, à moins d’une surprise de dernière minute.

Ce n’est pas la première fois que Google décide d’avancer la présentation de ses nouveaux appareils. Le Pixel 9a, par exemple, a été officialisé dès le mois de mars, battant ainsi un record de précocité par rapport aux habitudes de la marque, qui privilégiait jusque-là une annonce au printemps.

Même le calendrier des mises à jour logicielles suit ce rythme accéléré : la version Android 16, initialement attendue plus tard dans l’année, devrait finalement être disponible plus tôt que prévu.

Cette accélération pourrait s’expliquer par la volonté de Google de prendre de vitesse ses concurrents, notamment Samsung, qui prévoit de lancer cet été, probablement début juillet, ses Galaxy Z Fold7 et Z Flip7, accompagnés du déploiement de la nouvelle version OneUI 8 basée sur Android 16.

Des avant-premières qui deviennent une habitude chez google

Proposer un aperçu anticipé de ses appareils n’est pas une pratique nouvelle pour Google. La marque avait déjà adopté cette approche lors du Google I/O en mai 2022, en dévoilant les premiers éléments des Pixel 7 et Pixel 7 Pro plusieurs mois avant leur sortie officielle.

Toutefois, il convient de rester prudent quant à la possibilité d’une commercialisation du Pixel 10 dès le mois de juin ou de juillet. Si Google opte pour une simple présentation ou un aperçu, il est probable que la sortie effective des nouveaux modèles intervienne un peu plus tard, comme cela a déjà été le cas par le passé.

L’événement londonien du 27 juin devrait donc permettre d’en savoir plus sur la stratégie de la marque pour cette nouvelle génération de smartphones. En tout état de cause, Google a déjà tourné ses clips de promotion comme on a pu le voir récemment.