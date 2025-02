Le design du Samsung Galaxy A56 5G se précise avant son lancement officiel

Selon les plus récentes et sérieuses fuites notamment issues d’Evan Blass, le Galaxy A56 5G conserverait les grandes lignes esthétiques de la série A, tout en apportant quelques modifications subtiles. Le changement le plus visible concerne le module photo arrière.

En effet, celui-ci regrouperait désormais les trois capteurs dans un unique bloc en forme de pilule, rappelant le design du Galaxy Z Fold. L'appareil conserve son écran plat avec une perforation centrale pour la caméra selfie, ainsi que ses bordures asymétriques caractéristiques. Le cadre en aluminium arbore une nouvelle finition brossée qui renforce l'aspect premium de l'ensemble.

Le smartphone serait proposé en quatre coloris : gris, rose, vert et noir. Sa construction associerait du verre Gorilla Glass Victus+ à l'avant et à l'arrière, avec un châssis en aluminium. L'appareil bénéficierait également d'une certification IP67, le rendant résistant à la poussière et à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes.

Des performances revues à la hausse

Sous le capot, le Galaxy A56 5G embarquerait le nouveau processeur Exynos 1580 gravé en 4 nm. Cette puce intègre une architecture composée d'un cœur Cortex-A720 cadencé à 2,9 GHz, trois cœurs à 2,6 GHz et quatre cœurs économes à 1,95 GHz.

La partie graphique profite d'un GPU Xclipse 540 basé sur l'architecture RDNA3 d'AMD, offrant un gain de performances de 37% par rapport à la génération précédente.

L'appareil disposerait de 8 Go de RAM et d'un stockage de 128 Go extensible via carte microSD. L'écran Super AMOLED de 6,6 pouces afficherait une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m².

L'une des évolutions majeures concernerait la vitesse de charge. Si la capacité de la batterie resterait identique à 5000 mAh, la puissance de charge passe de 25W à 45W, comme les Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra. Rappelons que le Galaxy S25 reste limité à 25W. Cette amélioration permettra de réduire significativement le temps de recharge complet, estimé à environ une heure.

La partie photo s'articulerait autour d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un objectif macro de 5 mégapixels. À l'avant, on trouverait un nouveau capteur selfie de 12 mégapixels, en remplacement du module 32 mégapixels de la génération précédente.

Prix envisagé pour le Galaxy A56 5G

Le lancement du Galaxy A56 5G serait imminent, prévu pour mars 2025, suivant le calendrier habituel de renouvellement de la gamme A de Samsung. En Europe, le modèle 128 Go devrait être commercialisé à 479 euros, tandis que la version 256 Go serait proposée à 529 euros. L'appareil se positionnera en concurrent direct des futurs Pixel 9a et iPhone SE 4, ainsi que des Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G et Oppo Reno 13 Pro 5G dans le segment du milieu de gamme.