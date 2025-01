Le Galaxy S23 Ultra à moins de 500 € grâce à cette astuce chez le reconditionneur numéro 1 en France

Le Galaxy S23 Ultra, l’un des smartphones les plus puissants et populaires de Samsung, est désormais disponible à un prix imbattable en version reconditionnée. Alors que le Galaxy S25 Ultra s’apprête à faire son entrée sur le marché à un prix avoisinant 1400 €, le Galaxy S23 Ultra est accessible pour moins de 500 €, précisément 478 €, chez CertiDeal. On vous explique comment en profiter.