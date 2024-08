Le Galaxy Z Flip 6 propose jusqu'à plusieurs centaines d'euros de réduction, un paiement en 24 fois sans frais... et ce n'est même pas tout !

Le Galaxy Z Flip 6 est sorti, il y a très peu de temps et est déjà l’une des stars du moment grâce à son partenariat avec les JO. Mais, il n’y a même pas besoin de cela pour faire du Galaxy Z Flip 6 un appareil qui compte aujourd'hui, et cela, grâce à ses différentes spécificités. La première, et la plus évidente est qu’il s’agit d’un smartphone pliant très haut de gamme.

C’est bien sûr la principale caractéristique qui fait que ce smartphone propose une expérience différente de bien d'autres modèles, et qui le rend de facto plus évident à différencier de la concurrence quand on est à la recherche d’un nouvel appareil. Cette fonctionnalité est peut-être clivante, mais elle a le mérite d’être évidente pour tous et d’aider à faire son choix, soit je veux un smartphone pliant, soit non.

Mais concrètement, pourquoi vouloir plier son smartphone ? C'est peut être trivial, mais la raison principale est de pouvoir bénéficier d’un très grand écran, sans que cela soit encombrant ! Et en effet, dans un monde où les smartphone en viennent à remplacer les ordinateurs et les tablettes, cela n'a rien d'un gadget.

Et oui, une fois déplié, le Galaxy Z Flip 6 est de très grande taille, ce qui serait difficile à faire entrer dans la poche arrière de son pantalon.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 256 Go de stockage

256 Go de stockage Batterie : 4000 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil

4000 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil Caméras : Caméra principale de 50 MP et caméra ultra-large de 12 MP. Caméra frontale de 10 MP

Caméra principale de 50 MP et caméra ultra-large de 12 MP. Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 14

Fonctionne avec Android 14 Connectivité : Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

En plus de cela, le Galaxy Z Flip 6 propose de véritables améliorations par rapport au modèle précédent. Il est doté d'une batterie plus grande de 300 mAh, offrant une capacité totale de 4000 mAh contre 3700 mAh pour le modèle précédent.

En outre, le Galaxy Z Flip 6 affiche une amélioration de performance de 17 % dans le test AnTuTu Benchmark, avec un score de 1852K comparé aux 1582K du Galaxy Z Flip 5. Cette amélioration est probablement due à l'intégration de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui remplace la 8+ Gen 2.

Une offre à ne pas manquer sur le site de Samsung

En ce moment, il est possible de se procurer le Galaxy Z Flip 6 avec une réduction totale comprenant 100 € de bonus de reprise (ce qui fait jusqu'à 450 €) et 180 € de remboursement après l’achat. Mais en plus, Samsung vous offre au choix une nouveauté parmi les Galaxy Watch ou Buds.

Sachez qu'il est possible de se procurer également le Galaxy Z Flip 6 à moins de 900 € sur Cdsicount, Amazon et Pixmania. Ces trois sites offres moins d'avantages que Samsung, mais proposent également de très bonnes affaires.