Le Galaxy Z Fold6 s'inspire du Pixel Fold avec deux nouvelles fonctionnalités

La première de ces fonctionnalités, baptisée « Swipe to continue », permet de poursuivre l'utilisation d'une application sur l'écran externe après avoir fermé le téléphone. La seconde est une barre des tâches auto-masquante qui offre une meilleure gestion de l'espace à l'écran.

« Balayer pour continuer » : une transition fluide entre les écrans

La fonctionnalité « Balayer pour continuer » permet aux applications utilisées sur l'écran interne plus large du Galaxy Z Fold6 d'apparaître sur l'écran externe de couverture lorsque l'appareil est fermé. Pour y accéder, il suffit de réaliser un simple geste de balayage vers le haut depuis le bas de l'écran de verrouillage sur l'écran externe.

Cette fonctionnalité propose plusieurs options de configuration pour s'adapter aux préférences de chaque utilisateur. Par défaut, le système donne quelques secondes à l'utilisateur pour effectuer ce geste de balayage avant que l'écran ne se verrouille automatiquement. Si l'utilisateur préfère une transition encore plus fluide, il peut sélectionner l'option « Toujours » dans le menu des paramètres.

Avec ce réglage, l'application utilisée sur l'écran interne s'ouvrira automatiquement sur l'écran externe dès la fermeture du téléphone, sans nécessiter d'action supplémentaire.

À l'inverse, si vous préférez plus de confidentialité ou souhaitez éviter toute activation accidentelle, l'option « Jamais » verrouille systématiquement l'écran dès la fermeture de l'appareil, empêchant ainsi les applications de l'écran interne de s'afficher sur l'écran externe. Il convient toutefois de noter que certaines applications ne prennent pas en charge cette transition entre l'écran interne et l'écran externe du Galaxy Z Fold6.

Une barre des tâches auto-masquante pour optimiser l'espace d'affichage

La seconde fonctionnalité empruntée aux Pixel Fold et Pixel 9 Pro Fold est la barre des tâches auto-masquante. Cette amélioration apparaît désormais sur l'écran avec un demi-balayage vers le haut, rappelant le fonctionnement de la barre des tâches sur l'iPad d'Apple.

Rappelons toutefois que Samsung avait jusqu'à présent opté pour une barre des tâches statique dans les versions Android 13 et Android 14 de son interface.

La barre des tâches statique, bien que toujours accessible, occupait en permanence une partie de l'écran, réduisant ainsi l'espace disponible pour les applications. Avec cette nouvelle barre auto-masquante, on bénéficie d'un affichage plus épuré tout en conservant un accès rapide à leurs applications favorites lorsqu'ils en ont besoin.

Ce compromis entre accessibilité et maximisation de l'espace d'affichage semble avoir fait ses preuves sur les appareils de Google, incitant Samsung à adopter cette approche.

Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile sur un appareil comme le Galaxy Z Fold6, dont l'écran interne offre un espace précieux pour la productivité et le multitâche. La possibilité de masquer automatiquement la barre des tâches permet donc de profiter pleinement de cet espace tout en conservant un accès rapide à leurs outils essentiels.

Un déploiement progressif vers d'autres modèles Galaxy Z Fold

Pour l'instant, ces nouvelles fonctionnalités sont exclusives aux utilisateurs du Galaxy Z Fold6 ayant installé la mise à jour One UI 7. Toutefois, selon les informations disponibles, Samsung prévoit d'étendre ces améliorations à d'autres modèles de la gamme Galaxy Z Fold dès le mois prochain, lorsque la mise à jour complète One UI 7 sera déployée plus largement.