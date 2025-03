Le Google Pixel 9a : l'intelligence artificielle accessible à prix maîtrisé

Après plusieurs mois d’attente et de rumeurs, Google lève enfin officiellement le voile sur son nouveau modèle de milieu de gamme. Baptisé Pixel 9a, c’’est le dernier de sa génération qui se veut abordable. Avec son profil plus fin et ses bordures arrondies, il adopte un design plus élégant que ses prédécesseurs. L'écran Actua de 6,3 pouces constitue l'une des améliorations majeures, affichant une résolution de 1080 x 2424 pixels.

La luminosité atteint un pic de 2700 cd/m², selon la marque, soit 35% de plus que le Pixel 8a. Cette caractéristique, associée à une fréquence de rafraîchissement adaptative de 60 à 120 Hz (Smooth Display), promet une expérience visuelle plus fluide et plus éclatante, même en plein soleil.

Des performances et une autonomie revues à la hausse

Sous le capot, le Pixel 9a embarque le processeur Google Tensor G4, la puce la plus récente et la plus efficace du fabricant, accompagnée du coprocesseur de sécurité Titan M2. Cette configuration est complétée par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go ou 256 Go selon les versions.

L'autonomie se veut être l'un des points forts de ce modèle, avec une batterie de 5100 mAh offrant plus de 30 heures d'utilisation standard. D'après Google, il s'agit de la meilleure autonomie parmi tous les Pixel actuellement disponibles. L'activation du mode Extreme Battery Saver permet même d'atteindre jusqu'à 100 heures d'utilisation. La recharge rapide est bien présente, tout comme la charge sans fil certifiée Qi, une fonctionnalité rarement proposée sur les smartphones de milieu de gamme.

Un système photo amélioré et enrichi par l'IA

La photographie a toujours été le point fort des smartphones Pixel, et le 9a ne déroge pas à la règle. Il est équipé d'un double module arrière composé d'un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique et mise au point automatique par détection de phase, ainsi que d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels offrant un champ de vision de 120 degrés.

Pour la première fois sur un appareil de la série A, Google intègre la mise au point macro, permettant de capturer les plus petits détails dans les photos et vidéos. Le zoom numérique Super Res Zoom offre un grossissement jusqu'à 8x, tandis que la caméra frontale de 13 mégapixels avec un champ de vision ultra grand-angle de 96,1 degrés promet des selfies de qualité.

L'intelligence artificielle enrichit considérablement l'expérience photographique avec plusieurs fonctionnalités innovantes. « M'ajouter » permet de combiner deux photos de groupe pour que le photographe figure également sur l'image finale, comme sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, sans oublier le dernier smartphone pliant Pixel 9 Pro Fold. De son côté, la fonction « Meilleure prise » optimise les photos de groupe en combinant les meilleures expressions faciales de plusieurs clichés. « Retouche magique » suggère automatiquement le meilleur recadrage et peut même agrandir l'image pour obtenir une vue plus large de la scène.

L'IA de Google au cœur de l'expérience utilisateur

Le Pixel 9a intègre nativement Gemini, l'assistant d'intelligence artificielle de Google. Cette intégration permet d'accéder à un assistant personnel capable d'interagir avec les applications Google comme Maps, Agenda et YouTube pour faciliter le multitâche.

Gemini Live est également disponible, offrant des conversations fluides et naturelles, idéales pour explorer de nouvelles idées ou s'entraîner avant une prise de parole. Prochainement, les utilisateurs pourront accéder aux nouvelles fonctionnalités de partage d'écran et de vidéo de Gemini Live avec Gemini Advanced.

D'autres fonctionnalités alimentées par l'IA sont présentes, comme « Entourer pour chercher », qui permet d'effectuer des recherches sur l'écran sans changer d'application, ou le filtrage d'appels, qui identifie et bloque les appels indésirables.

Un smartphone qui veut durer

Google met l'accent sur la durabilité avec le Pixel 9a. Selon la marque américaine, comme ses grands frères, ce modèle bénéficiera de sept ans de mises à jour du système d'exploitation, de sécurité et de Pixel Drops, une politique de support à long terme rare sur le marché des smartphones abordables. En outre, la certification IP68 garantit une résistance accrue à l'eau et à la poussière, protégeant l'appareil contre les éclaboussures, les chutes et les chocs. Selon Google, il s'agit du téléphone de la série A le plus durable jamais conçu.

Le Pixel 9a intègre les mêmes fonctionnalités de sécurité que les modèles haut de gamme de la marque. La détection d'accident de voiture et la protection contre le vol offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire, tandis que le VPN de Google est inclus sans frais additionnels.

Un mobile pensé pour tous, même les plus jeunes

Pour toucher un public aussi large que possible, Google met en avant l'intégration de Family Link permet aux parents de gérer facilement le compte et l'appareil de leur enfant, avec des fonctionnalités comme le contrôle du temps d'écran, l'approbation du téléchargement d'applications et le partage de position.

En outre, on peut également compter sur un mode École qui limite les distractions pendant les heures de classe en désactivant certaines fonctionnalités et notifications. Dans certains pays, Google Wallet pour enfants commence à être déployé, permettant aux jeunes utilisateurs d'effectuer des paiements sécurisés dans les magasins acceptant Google Pay, sous le contrôle des parents.

Disponibilité et prix du Google Pixel 9a

Le Google Pixel 9a est disponible en précommande dès maintenant au prix de 549 euros et sera commercialisé à partir du 26 mars 2025 sur le Google Store et chez les partenaires de la marque. Côté coloris, Google propose quatre options : deux teintes neutres classiques (Noir Volcanique et Porcelaine) et deux couleurs plus vives (Iris et Pivoine), permettant à chacun de trouver un modèle correspondant à ses goûts.