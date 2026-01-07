Le Redmi Note 14 Pro 5G passe de 348 € à 179 € dès aujourd’hui

Dès aujourd'hui, et jusqu'à ce soir découvrez le Xiaomi Redmi Note 14 Pro à moins de 180 € pour les soldes, et surtout... il s'agit de la version 5G. Nous vous disons tout sur l'un des meilleur milieu de gamme du moment !

Rémi Deschamps - publié le 07/01/2026 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
 

Jusqu'à ce soir, le Redmi Note 14 Pro 5G est disponible avec 20€ de réduction, ce qui fait donc 179 €, grâce au code RAKUTEN20

À ce tarif, le Redmi Note 14 Pro devient l’un des milieu de gamme les plus intéressants à suivre pendant les soldes d’hiver, en particulier pour celles et ceux qui veulent un smartphone polyvalent, moderne et durable sans dépasser le seuil symbolique des 200 €.

195 € pour un smartphone 5G avec écran AMOLED et capteur 200 Mpx photo : nous on dit oui !

Un smartphone Xiaomi très bien armé pour son prix

Le Redmi Note 14 Pro 5G embarque un écran AMOLED confortable pour le multimédia, un capteur photo principal de 200 Mpx très efficace pour cette gamme, et surtout la compatibilité 5G, encore absente sur de nombreux modèles concurrents autour de 200 €.

 

À cela s’ajoutent une autonomie solide, une interface MIUI bien optimisée et une fiche technique équilibrée, fidèle à la philosophie des smartphones Xiaomi qui souhaite proposer beaucoup, sans faire exploser le prix.

Une offre soldes à considérer sérieusement

Passer de 348 € à 195 € change totalement le positionnement du Redmi Note 14 Pro 5G qui devient une alternative crédible à des modèles plus chers, tout en restant suffisamment performant pour durer plusieurs années. Un véritable investissement.

✅ Points forts

  • Prix soldes très agressif
  • Écran AMOLED confortable
  • 5G intégrée
  • Capteur photo 200 Mpx

⚠️ À considérer

  • Chargeur parfois absent selon l’offre
  • Format assez grand
 
Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
