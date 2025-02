Le Samsung Galaxy A56 se prépare : un milieu de gamme aux ambitions premium

Les documents de certification révèlent différentes versions selon les marchés, avec notamment les modèles SM-A566B/DS pour l'Europe et SM-A5660 pour la Chine. Le prix devrait se situer aux alentours de 500 euros, positionnant l'appareil dans le segment du milieu de gamme supérieur. Il viendra succéder au Galaxy A55.

Les pages de support technique sont déjà actives dans plusieurs pays, notamment en France, suggérant une commercialisation imminente. Samsung devrait officialiser le Galaxy A56 au cours du printemps 2025, suivant son calendrier habituel de renouvellement de la gamme A.

Le Galaxy A56 serait équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on trouverait le nouveau processeur Exynos 1580, gravé en 4 nanomètres, qui promet des performances accrues grâce à ses huit cœurs et son GPU Xclipse 540.

La partie photo serait composée d'un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra frontale passerait à 12 mégapixels, marquant une évolution dans l'approche des selfies.

Une charge beaucoup plus rapide

La principale innovation concernerait la charge rapide, qui passerait à 45 watts, une première pour la série Galaxy A. Cette amélioration permettra de recharger plus rapidement la batterie de 5000 mAh. Le smartphone bénéficierait également d'une certification IP67, assurant une résistance à l'eau et à la poussière.

Avec les récents Galaxy S25, le Galaxy A56 sera l'un des premiers appareils à être commercialisé avec Android 15 et l'interface One UI 7.