Le Samsung Galaxy S25 est au prix d’un milieu de gamme avec ce coupon de réduction

Le Galaxy S25 de Samsung est disponible à un tarif bien plus attractif que l’iPhone 16e, pourtant présenté comme un modèle plus abordable et moins ambitieux. Pourtant, sur le papier, le Galaxy S25 en offre clairement plus.

Issu de la gamme Galaxy S, le S25 est un smartphone haut de gamme, véritable vitrine technologique pour Samsung et une référence pour la concurrence.

Samsung maintient le cap du très haut de gamme avec un smartphone puissant, compact et taillé pour durer. Un modèle qui place la barre très haut pour 2025.

Dans ce contexte, le Galaxy S25 s’impose déjà comme un appareil plébiscité, et plusieurs offres intéressantes sont déjà disponibles.

Que propose le Samsung Galaxy S25 ?

Le Galaxy S25 embarque un processeur ultra performant : le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, identique à celui des déclinaisons S25 Plus et S25 Ultra. Peu importe le modèle choisi, la puissance est au rendez-vous, et surdimensionnée pour les usages quotidiens.

L’un des points forts du Galaxy S25 est sans conteste son écran AMOLED ultra lumineux, compact et fluide. Il se distingue du S25 Plus par son format plus maniable, idéal pour ceux qui préfèrent les smartphones à une main.

Un smartphone compact, puissant, avec un écran sublime, une excellente autonomie et 7 ans de mises à jour ? Le Galaxy S25 coche toutes les cases du haut de gamme moderne.

Côté photographie, Samsung propose une expérience complète avec des capteurs polyvalents et optimisés pour le traitement IA. Ajoutez à cela une batterie endurante, et vous obtenez un smartphone prêt à durer.

Quelle offre pour le Galaxy S25 ?

En ce moment, le Galaxy S25 est affiché à 558 € sur Rakuten, contre 902 € sur le site officiel de Samsung !

Cette différence s’explique par le fait qu’il s’agit d’un produit d’importation. Google Play n’est pas installé par défaut, mais peut être installé manuellement. L'appareil reste compatible avec les réseaux français et dispose d’une garantie de 2 ans.