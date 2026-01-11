Le Samsung Galaxy S26 Ultra dévoilé par ses accessoires au CES 2026

Avant même sa présentation officielle prévue pour fin février, le futur fleuron de Samsung se révèle à travers des coques de protection exposées au salon technologique de Las Vegas mais aussi sur la toile.

Sylvain Pichot - publié le 11/01/2026 à 15h30
Samsung Galaxy S26 Ultra coque

Le Samsung Galaxy S26 Ultra n'a pas encore été officialisé par le constructeur sud-coréen, mais plusieurs accessoiristes ont déjà dévoilé leurs produits lors du CES 2026. La marque chinoise ESR a notamment présenté sur son stand plusieurs coques de protection spécialement conçues pour le futur smartphone haut de gamme. Elles ont été repérées par nos confrères de Frandroid. Ce type de révélation n'est plus un fait aussi rare car il arrive notamment que des coques pour les futurs iPhone soient déjà exposés lors du salon IFA, en amont des présentations des nouveaux smartphones de la marque à la pomme. D'autres coques ont déjà été révélées, il y a déjà plusieurs mois. 
Ces accessoires révèlent certains détails concernant l'appareil à venir, notamment au niveau du bloc photographique et des capacités de recharge.

Samsung Galaxy S26 ultra coque CES 2026

L'ouverture prévue pour le module photo semble dimensionnée de manière généreuse, peut-être même excessive selon les premières impressions.

D'après les informations disponibles, le Galaxy S26 Ultra devrait conserver une configuration photographique similaire à son prédécesseur avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom 3x. 
La principale évolution pourrait résider dans l'ouverture du capteur principal, qui passerait à f/1.4 pour améliorer les performances en conditions de faible luminosité. 
ESR a intégré un élément astucieux à ses coques : le cadre entourant le bloc photo peut se déployer pour transformer le smartphone en support horizontal.

La charge sans fil magnétique Qi2 confirmée

L'élément le plus révélateur des coques ESR concerne la présence d'un cercle et d'une ligne verticale à l'arrière. Cette conception confirme la compatibilité du Galaxy S26 Ultra avec la norme de recharge sans fil magnétisée Qi2.2 à 25 watts. Il s'agirait d'une première pour Samsung, qui intégrerait enfin des aimants dans son appareil pour permettre l'utilisation d'accessoires magnétiques similaires à l'écosystème MagSafe d'Apple.

Samsung Galaxy S26 ultra coque thinborne

En outre, on peut également trouver des coques pour le Galaxy S26 Ultra sur certains sites dont thinborne, par exemple. La catégorie du prochain fleuron de Samsung figure parmi les onglets disponibles et une fiche descriptive extrêmement complète vante les mérites de la coque proposée sur le site. 
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
galaxy A17
Guide d'achat

Les 3 smartphones Samsung à suivre pendant les soldes entre le Galaxy A17, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Plus

11/01/2026
Honor Magic 7 Lite
Guide d'achat

Deux smartphones qui peuvent tenir 3 jours sans recharge : voici notre sélection en janvier 2026

11/01/2026
galaxy S25 ultra
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones haut de gamme de janvier 2026 (selon nous)

10/01/2026
Xiaomi 15T Pro
Guide d'achat

Voici les smartphones qui captent le mieux les réseaux 5G et 4G en zones difficiles

08/01/2026