Le Samsung Galaxy S26 Ultra dévoilé par ses accessoires au CES 2026

Le Samsung Galaxy S26 Ultra n'a pas encore été officialisé par le constructeur sud-coréen, mais plusieurs accessoiristes ont déjà dévoilé leurs produits lors du CES 2026. La marque chinoise ESR a notamment présenté sur son stand plusieurs coques de protection spécialement conçues pour le futur smartphone haut de gamme. Elles ont été repérées par nos confrères de Frandroid. Ce type de révélation n'est plus un fait aussi rare car il arrive notamment que des coques pour les futurs iPhone soient déjà exposés lors du salon IFA, en amont des présentations des nouveaux smartphones de la marque à la pomme. D'autres coques ont déjà été révélées, il y a déjà plusieurs mois.

Ces accessoires révèlent certains détails concernant l'appareil à venir, notamment au niveau du bloc photographique et des capacités de recharge.

L'ouverture prévue pour le module photo semble dimensionnée de manière généreuse, peut-être même excessive selon les premières impressions.

D'après les informations disponibles, le Galaxy S26 Ultra devrait conserver une configuration photographique similaire à son prédécesseur avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom 3x.

La principale évolution pourrait résider dans l'ouverture du capteur principal, qui passerait à f/1.4 pour améliorer les performances en conditions de faible luminosité.

ESR a intégré un élément astucieux à ses coques : le cadre entourant le bloc photo peut se déployer pour transformer le smartphone en support horizontal.

La charge sans fil magnétique Qi2 confirmée

L'élément le plus révélateur des coques ESR concerne la présence d'un cercle et d'une ligne verticale à l'arrière. Cette conception confirme la compatibilité du Galaxy S26 Ultra avec la norme de recharge sans fil magnétisée Qi2.2 à 25 watts. Il s'agirait d'une première pour Samsung, qui intégrerait enfin des aimants dans son appareil pour permettre l'utilisation d'accessoires magnétiques similaires à l'écosystème MagSafe d'Apple.

En outre, on peut également trouver des coques pour le Galaxy S26 Ultra sur certains sites dont thinborne, par exemple. La catégorie du prochain fleuron de Samsung figure parmi les onglets disponibles et une fiche descriptive extrêmement complète vante les mérites de la coque proposée sur le site.

