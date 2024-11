Le smartphone endurci Samsung Galaxy XCover 8 Pro se prépare pour 2025

Le Galaxy XCover 8 Pro, identifié sous le numéro de modèle SM-G766B, fait suite au XCover 7 (SM-G556B) lancé début 2024. Cette nomenclature s'inscrit dans la continuité des précédents modèles de la gamme, comme le XCover 6 Pro qui portait la référence SM-G736B.

Les premiers indices suggèrent une commercialisation prévue pour mi-2025, soit environ 18 mois après son prédécesseur. Cette chronologie correspond à la stratégie habituelle de Samsung pour sa gamme d'appareils durcis, qui vise principalement les professionnels et les personnes nécessitant un équipement particulièrement résistant.

Samsung Galaxy XCover 7

Des spécifications techniques encore inconnues

Pour référence, l'actuel XCover 6 Pro dispose d'un écran FHD+ de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et embarque un processeur Snapdragon 778G. Bien que les spécifications précises du XCover 8 Pro ne soient pas encore dévoilées, on peut s'attendre à des améliorations significatives des performances et de la durabilité.

Notez que la gamme XCover, lancée en 2011, s'est forgé une réputation dans le segment des appareils durcis où Crosscall est l’un des leaders. La marque française qui équipe les gendarmes et les pompiers du territoire a récemment annoncé son modèle Stellar M6 et le Stellar- M6E. Ces smartphones sont spécifiquement conçus pour résister aux conditions difficiles, répondant aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements exigeants.

Malgré leurs atouts indéniables en ce qui concerne la robustesse, ces téléphones restent toutefois (bien) plus chers que leurs équivalents techniques au format plus conventionnel et au design léché. Le prix à payer pour durer ?