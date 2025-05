Le Xiaomi 16 se montre bien avant l’heure : un format compact

Selon les informations obtenues, le prochain smartphone haut de gamme de la marque chinoise devrait être présenté fin septembre 2025, juste après l'annonce du processeur Snapdragon 8 Elite 2 par Qualcomm. Ce timing n'est pas anodin, puisque le Xiaomi 16 serait l'un des premiers appareils à intégrer cette nouvelle puce.

D'après les images CAD qui ont fuité, le design du Xiaomi 16 s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Le module photo, toujours positionné en haut à gauche de la face arrière, conserve sa forme carrée aux coins arrondis. Cependant, la marque a décidé de supprimer la fausse quatrième lentille présente sur le Xiaomi 15, pour un look plus épuré et honnête.

Le logo Leica, partenaire de Xiaomi pour l'optique, a été déplacé vers le coin inférieur droit du module photo, tandis que le flash LED reste positionné à droite dans la zone principale du panneau arrière.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du Xiaomi 16 serait son design bicolore à l'arrière, apportant une touche d'originalité à l'appareil.

Un écran compact mais ambitieux

Contrairement à la tendance actuelle des smartphones aux dimensions toujours plus imposantes, Xiaomi semble vouloir maintenir un format relativement compact pour son modèle standard. Le Xiaomi 16 devrait ainsi conserver une taille d'écran similaire à celle de son prédécesseur, entre 6,32 et 6,36 pouces. Selon les rumeurs, cet écran serait « le meilleur et le plus beau des petits écrans », avec des bordures extrêmement fines et des fonctionnalités de protection oculaire qui le placeraient « loin devant » la concurrence.

La dalle serait de type AMOLED, avec une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement qui pourrait atteindre 144 Hz selon certaines sources. La luminosité maximale pourrait grimper jusqu'à 5000 cd/m² en pic sous certaines conditions, offrant une excellente lisibilité même en plein soleil.

Une batterie record et des performances de pointe

L'un des points forts du Xiaomi 16 serait sa batterie d'une capacité impressionnante de 6800 mAh, ce qui constituerait un record pour un smartphone de cette taille. À titre de comparaison, le OnePlus 13T, avec son écran de 6,32 pouces, dispose d'une batterie de 6260 mAh, tandis que le Xiaomi 15 actuel embarque une batterie de 5240 mAh. Cette augmentation significative de la capacité devrait permettre une autonomie nettement améliorée.

Cette batterie supporterait une puissance de 100W en filaire, permettant de recharger l'appareil en un temps record. Le Xiaomi 16 proposerait également une charge sans fil de 50W et une charge inversée de 10W.

Côté performances, le Xiaomi 16 serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite 2, la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm.

Un système photo amélioré avec téléobjectif périscope

Le système photo du Xiaomi 16 marquerait une évolution notable par rapport au Xiaomi 15. Si l'appareil conserverait une configuration à triple capteur, la principale nouveauté serait l'intégration d'un téléobjectif périscope, une technologie jusqu'alors réservée aux modèles Pro et Ultra de la marque. Cela permettrait d'offrir un zoom optique de meilleure qualité.

Le capteur principal devrait rester un modèle de 50 mégapixels probablement accompagné d'un ultra grand-angle également de 50 mégapixels. Quant au téléobjectif périscope, il pourrait s'agir d'un modèle « ultra-fin » pour profiter d’un smartphone aussi fin que possible.

Un lancement attendu pour la rentrée 2025

Selon les informations disponibles, le Xiaomi 16 devrait être présenté fin septembre 2025 en Chine, avant un déploiement international quelques mois plus tard.