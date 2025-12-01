Le Xiaomi 17 Ultra pourrait arriver dès décembre avec une nouvelle optique Leica

Xiaomi s'apprêterait à commercialiser son nouveau flagship photographique plus tôt qu'à l'accoutumée. D'après l'analyste Kartikey Singh, le Xiaomi 17 Ultra serait présenté durant la quatrième semaine de décembre, probablement entre le 22 et le 28. Cette stratégie marquerait un retour à la tradition du constructeur, qui avait déjà dévoilé les Xiaomi 12 et 12 Pro le 28 décembre 2021. L'annonce concernerait dans un premier temps uniquement le marché chinois, le lancement international étant attendu pour début 2026.

Une révolution optique signée Leica

Le principal atout du Xiaomi 17 Ultra résiderait dans son système photographique. L'appareil bénéficierait d'un nouveau revêtement optique Leica conçu pour éliminer les différences de couleurs et minimiser la lumière réfléchie. D'après l'expert @SmartPikachu, Xiaomi privilégierait une approche basée sur l'optique physique plutôt que sur le traitement logiciel, avec pour objectif d'obtenir des photos plus nettes et naturelles, avec moins d'effets fantômes. La marque mettrait l'accent sur la haute définition et la haute fidélité.

Une configuration photo retravaillée

Contrairement au Xiaomi 15 Ultra qui embarquait quatre capteurs photo, le modèle 17 Ultra adopterait une configuration à triple capteur. Cette réduction ne serait toutefois pas un recul technologique. En effet, le dispositif principal s'articulerait autour d'un capteur OmniVision OVX10500U de 50 mégapixels avec ouverture f/1.6 et technologie LOFIC de nouvelle génération pour améliorer la gestion des hautes lumières. Le système téléobjectif périscopique représenterait une avancée majeure avec un capteur Samsung ISOCELL HPE de 200 mégapixels avec ouverture f/2.6. Ce module utiliserait un zoom par recadrage sans perte sur plusieurs focales. Un second capteur Samsung ISOCELL JN5 de 50 mégapixels complèterait l'ensemble pour les prises grand-angle.

Des caractéristiques techniques haut de gamme

Sur le plan de l'affichage, le Xiaomi 17 Ultra intégrerait un écran AMOLED plat de 6,9 pouces au format 2K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d'empreintes digitales à ultrasons intégré. La luminosité de pointe atteindrait 5000 cd/m². Côté performances, l'appareil serait équipé du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, déjà présent dans plusieurs flagships comme les OnePlus 15. La configuration mémoire comprendrait jusqu'à 16 Go de RAM au format LPDDR5X et 512 Go de stockage répondant à la norme UFS 4.1. L'autonomie constituerait un autre point fort avec une batterie de 6000 à 7000 mAh selon les sources, associée à une charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 80 W.

Disponibilité et prix

Les prix pour le Xiaomi 17 Ultra ne sont pas encore disponibles officiellement. À titre de comparaison, la gamme Xiaomi 17 standard déjà commercialisée en Chine démarre à 4449 yuans (environ 540 euros à la conversion brute) pour le modèle de base, tandis que le Xiaomi 17 Pro Max atteint 6999 yuans (environ 840 euros). Le Xiaomi 17 Ultra devrait se positionner au-dessus.

