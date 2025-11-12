Xiaomi 17 Ultra : la photographie mobile vers de nouveaux sommets

La commercialisation du Xiaomi 17 Ultra devrait débuter courant novembre, en Chine avant de s’étendre à d’autres marchés dans les semaines et les mois suivants.

Comme le Xiaomi 15 Ultra (rappelons que Xiaomi a « zappé » la série 16 pour mieux « concurrencer » les iPhone 17), le principal atout de ce nouveau smartphone résiderait dans son module photo quatre capteurs. L’idée est de s’appuyer sur la technologie LOFIC, ainsi que d’un partenariat étroit avec Leica.

Ainsi, le capteur principal reposerait sur un module Omnivision OV50X de 50 mégapixels au format 1 pouce, associé à une ouverture à f/1.6. Cette configuration promet une qualité d’image particulièrement poussée grâce à la technologie LOFIC (Low Optical Feedback Image Capture), permettant d’atteindre une dynamique jamais vue sur mobile, jusqu’à 18,3 EV selon certaines fuites. Ce point permettrait au Xiaomi 17 Ultra de mieux gérer les hautes et basses lumières et d’offrir des couleurs fidèles, quelles que soient les conditions.

​Le constructeur ne s’arrêterait pas là puisque le smartphone embarquerait un capteur ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels couvrant une focale de 14 millimètres, garantissant une polyvalence pour la photo de paysage et d’architecture. À cela s’ajouterait un téléobjectif de même définition, basé sur le capteur Samsung JN5, offrant un zoom optique autour de 70 à 100 mm et la possibilité de s’essayer à la photographie macro avec une distance minimale de 20 centimètres, tout en conservant une image très détaillée. Enfin, le module périscope de 200 mégapixels (probablement un ISOCELL HPE) serait voué à assurer un zoom optique étendu (entre 3x et 5x) et une capacité à conserver un très haut niveau de détail, même en exploitant le zoom sans perte.​​

Une technologie LOFIC exclusive et la coopération avec Leica

La technologie LOFIC changerait la donne côté restitution de la lumière. En effet, ce procédé autorise une très grande plage dynamique, annoncée entre 16,5 et 18,3 EV selon les sources, ce qui doit éviter les zones brûlées ou trop sombres et garantir des photos exploitables dans tous les cas de figure. Ce choix technologique s’inspire des besoins des photographes professionnels et ambitionne de s’approcher du rendu des compacts experts.

Par ailleurs, la coopération avec Leica déjà entamée depuis plusieurs générations maintenant, est poussée plus loin que sur les modèles précédents. L’optique Leica Summilux, la gestion fine de la colorimétrie, des nouveaux modes « Portrait » et une calibration logicielle propre à la marque allemande seraient mis en avant pour séduire amateurs et créateurs de contenus exigeants. L’intelligence artificielle, omniprésente, peaufinerait la gestion des scènes complexes et le détourage des sujets, et ajuste les contrastes pour renforcer la sensation de profondeur sur les clichés.​

Avec une telle configuration photo, le Xiaomi 17 Ultra pourrait rivaliser face aux Galaxy S26 Ultra, Vivo X300 Pro et Oppo Find X9 Pro. Les résultats d’ici quelques semaines…