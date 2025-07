Les couleurs des prochains iPhone 17 dévoilées avant l’heure

L'iPhone 17 de base proposerait six options de couleur, selon les informations confirmées par plusieurs sources. Cette palette comprend les classiques noir et blanc, rejoints par quatre nouvelles teintes : Steel Gray (Pantone 18-4005-TPG), vert (Pantone 2282 U), violet (Pantone 530 U) et bleu clair (Pantone 658 U).

Le Steel Gray est une réinterprétation plus moderne du Space Gray, tandis que le retour du violet marque un renouveau après son absence sur les modèles récents. Avec ces couleurs Apple montrerait qu’il cherche à diversifier son offre chromatique pour attirer un public plus large, notamment face à la concurrence accrue des fabricants Android.

L'iPhone 17 Air : sobriété et élégance

Le nouvel iPhone 17 Air, qui remplace le modèle Plus abandonné en raison de ses faibles ventes, adopterait une approche plus minimaliste avec quatre couleurs : noir, blanc, bleu clair (Pantone 657 U) et or clair (Pantone 11-0604 TPG Gardenia). Cette sélection restreinte s'explique par le positionnement du modèle Air, conçu pour être l'iPhone le plus fin jamais créé avec une épaisseur inférieure à 6 mm.

Le bleu clair de l'iPhone 17 Air était initialement destiné au modèle Pro selon les premières fuites. Ce changement de dernière minute illustre les ajustements constants d'Apple dans sa stratégie produit, cherchant à optimiser l'attrait de chaque modèle selon son segment de marché.

L'iPhone 17 Pro : innovation chromatique avec le Liquid Glass

Les modèles Pro introduiraient la couleur la plus intrigante de la gamme : le Liquid Glass. Cette finition spéciale, disponible uniquement sur l'iPhone 17 Pro et Pro Max, créé des effets visuels différents selon les conditions d'éclairage. Cette couleur s'inspire directement de l'interface Liquid Glass d'iOS 26, créant une harmonie entre le matériel et le logiciel.

Outre cette innovation, les modèles Pro proposeraient également une nouvelle couleur orange, décrite comme une version plus vive du Desert Titanium. Cette teinte cuivrée viendrait enrichir une palette qui comprend aussi le noir, le gris et le bleu foncé.

L'iPhone 17 Air : un pari risqué mais nécessaire

L'iPhone 17 Air représente un défi majeur pour Apple. Avec une batterie de seulement 2800 mAh et un appareil photo unique, ce modèle doit compenser ses limitations techniques par son design ultra-fin et ses couleurs attractives. Le choix de couleurs plus sobres pour ce modèle reflète peut-être une stratégie de repositionnement prudente, après l'échec commercial du modèle Plus.

Les iPhone 17 seront officiellement présentés en septembre 2025, conformément au calendrier habituel d'Apple