Les protections des écrans des Galaxy S25 montrent des différences de taille

Alors que le Samsung Galaxy S25 Ultra a récemment fait l’objet d’une fuite montrant son design, que le Galaxy S25 Plus a été conceptualisé par des rendus 3D particulièrement réalistes et qu’il se murmure que certaines versions pourraient embarquer une puce MediaTek Dimensity 9400 qui vient tout juste d’être dévoilée, des photos de l’écran de protection des trois prochains flagships Samsung viennent d’apparaitre sur la toile.

Selon des images de protections d'écran qui ont fuité, les Galaxy S25 conserveront des tailles d'écran et des dimensions globales similaires à celles de la série Galaxy S24. Cette continuité dans le design permet à Samsung de capitaliser sur le succès de la génération précédente tout en apportant des améliorations très spécifiques.

La nouveauté la plus notable concerne le Galaxy S25 Ultra, qui adoptera un design aux coins plus arrondis. Cette évolution esthétique le rapprochera visuellement des modèles S25 et S25+, tout en voulant améliorer potentiellement l'ergonomie de l'appareil.

Le S Pen toujours de la partie

Contrairement à certaines rumeurs initiales, le Galaxy S25 Ultra conservera bien son emplacement pour le S Pen. Les premières images de rendu ne montraient pas de slot pour le stylet, mais les fuites plus récentes confirment sa présence. La présence du S Pen explique également pourquoi les coins du S25 Ultra ne sont pas totalement arrondis comme ceux des S25 et S25+. Le compromis entre design et fonctionnalité semble avoir été soigneusement étudié par les ingénieurs de Samsung.

Des écrans aux bordures fines

C’est clairement une tendance qui est notamment portée par les améliorations techniques de écrans. Ainsi, les protections d'écran révèlent également que la série Galaxy S25 conservera les bordures fines qui ont fait le succès de la génération S24. Cette caractéristique esthétique, qui maximise la surface d'affichage, est devenue un standard pour les smartphones haut de gamme.

Bien que les dimensions des écrans semblent inchangées, Samsung pourrait apporter des améliorations aux dalles elles-mêmes. Les spécifications précises ne sont pas encore connues, mais on peut s'attendre à des optimisations en termes de luminosité ou de colorimétrie. Il est également possible que la protection Gorilla Glass Armor, introduit sur le Galaxy S24 Ultra, pourrait être étendu à l'ensemble de la gamme S25. Ce verre offre une résistance aux rayures nettement supérieure à celle du Gorilla Glass Victus 2 et des versions précédentes. Il réduit également de manière significative les reflets et l'éblouissement, améliorant ainsi la lisibilité de l'écran dans diverses conditions d'éclairage. L'adoption du Gorilla Glass Armor sur tous les modèles S25 serait un argument de vente important pour Samsung.

Le lancement de la série Galaxy S25 devrait s’effectuer en début d'année 2025