Mate X6 : 600 € de réduction sur le pliant hors norme de Huawei (nous l'avons testé et ça vaut le coup !)

Si les smartphones pliants restent encore une niche, force est de constater que leur nombre ne cesse de croître d’année en année.

D’objets perçus comme nostalgiques — voire parfois gadgets —, les smartphones pliants ont fait un retour remarqué, portés par leurs écrans souples qui permettent de créer de véritables tablettes que l’on peut déplier à volonté. Samsung, Google, Xiaomi, Huawei… Tous les grands noms du secteur proposent désormais leur version.

Huawei : un acteur qui se distingue par son design atypique

Lors du MWC à Barcelone, nous avons pu prendre en main plusieurs modèles pliants, dont le Mate X6 et le Mate XT, deux smartphones signés Huawei particulièrement impressionnants.

Le premier, très fin, adopte un format rectangulaire élégant et de grande taille. Le second se démarque par un mécanisme de pliage en trois parties ! Malheureusement, ce dernier n’est pas facilement disponible sur le marché français, contrairement au Mate X6.

Comme évoqué, là où Huawei marque des points, c’est sur le design extrêmement fin de ses appareils. Un smartphone pliant est généralement plus épais une fois replié… mais ici, le Mate X6 affiche seulement 9,9 mm une fois fermé — soit à peine plus qu’un smartphone classique.

Les points forts et les points faibles de l’appareil

Le Huawei Mate X6 propose des atouts indéniables, à commencer par un design de luxe très fin, un appareil photo polyvalent, et une batterie largement supérieure à ce que propose la concurrence dans l’univers du pliant.

Reste bien sûr la question de l’absence des services Google dans l’écosystème Huawei. Néanmoins, il faut souligner que les solutions proposées par la marque sont de très grande qualité, et si vous pouvez vous passer de Google, l’expérience utilisateur offerte est plus que satisfaisante.

✅ Les plus Son design fin et bien pensé

Son écran impressionnant

Son appareil photo polyvalent

Une grosse batterie ⚠️ Les moins Absence des services Google

Pas de compatibilité 5G en Europe

Où se procurer le Mate X6 au meilleur prix ?

En ce moment, c’est directement sur Rakuten et Amazon que vous trouverez le Mate X6 à un tarif réduit de 600 € ! Certes, l’appareil reste à plus de 1 000 €, mais avec une telle remise, le rapport qualité-prix devient exceptionnel.

De notre côté, nous avons été conquis par ce modèle signé Huawei. Et si l’absence des services Google ne vous freine pas, alors nous n’hésitons pas à vous le recommander chaudement.

