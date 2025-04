Motorola edge 60 et edge 60 Pro : les nouveaux smartphones haut de gamme se dévoilent

Le Motorola edge 60 Fusion est officiellement disponible dans les enseignes Boulanger depuis début avril et le sera ensuite chez d’autres revendeurs. Il serait prochainement rejoint par deux nouveaux modèles, le edge 60 et le edge 60 Pro.

Ces appareils ont récemment été repérés sur le site de certification chinois TENAA, nous offrant un aperçu détaillé de leurs caractéristiques techniques et de leur design avant leur lancement officiel.

Les informations révélées par cette certification nous permettent d’espérer des améliorations significatives par rapport à la génération précédente, notamment au niveau de la batterie, des performances et de la configuration photo.

Motorola edge 60 fusion

Un design fidèle à l'ADN de la marque

D'après les informations disponibles sur le site TENAA, les deux modèles sont identifiés par les numéros XT2505-4 (edge 60) et XT2507-5 (edge 60 Pro). Ils arboreraient un module photo carré aux coins arrondis à l'arrière, intégrant quatre découpes pour les objectifs, dont l'une serait dédiée au flash LED.

Ce module s'intègre harmonieusement à la surface arrière du téléphone. Les deux appareils conservent également une légère dépression au dos qui abrite le logo de la marque et qui constitue l'une de ses signatures visuelles. Un élément reconnaissable.

Des écrans identiques mais des performances différenciées

Selon les informations du TENAA, les deux smartphones seraient équipés d'un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K et une profondeur de couleur de 1,07 milliard (10 bits). Ces écrans intégreraient également un lecteur d'empreintes digitales.

C'est au niveau des performances que les deux modèles se différencient. Le Motorola edge 60 Pro serait propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 8350 cadencé à 3,35 GHz, tandis que le edge 60 standard embarquerait un processeur octa-core non spécifié fonctionnant à 2,5 GHz.

En termes de mémoire, les deux appareils proposeraient des configurations généreuses. Le edge 60 pourrait être disponible avec 6, 8, 12 ou 16 Go de RAM, associés à 128, 256, 512 Go ou 1 To de stockage. Le modèle Pro, quant à lui, démarrerait à 8 Go de RAM avec les mêmes options de stockage.

Une autonomie renforcée et des capacités photo améliorées

L'autonomie semble avoir été une priorité pour Motorola avec cette nouvelle génération. D'après le TENAA, le edge 60 serait équipé d'une batterie de 5 500 mAh (valeur nominale de 5 335 mAh) avec une charge rapide de 68W.

Le edge 60 Pro irait encore plus loin avec une batterie de 6 000 mAh (valeur nominale de 5 820 mAh) et une charge rapide de 90W.

Côté photo, les deux modèles proposeraient des configurations différentes mais tout aussi intéressantes.

Le edge 60 disposerait d'un triple module arrière 50 mégapixels + 10 mégapixels + 50 mégapixels, dont un téléobjectif offrant un zoom optique 3x. Sa caméra frontale serait dotée d'un capteur de 50 mégapixels.

Le edge 60 Pro, quant à lui, embarquerait également trois capteurs à l'arrière, dont un principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Pour les selfies, il proposerait un capteur de 32 mégapixels.

Des dimensions compactes malgré des batteries généreuses

Malgré leurs batteries imposantes, les deux smartphones conserveraient des dimensions relativement contenues. Le edge 60 mesurerait 161,2 x 73,08 x 7,95 mm pour un poids de 180,4 grammes, tandis que le edge 60 Pro afficherait des dimensions de 171,3 x 73,99 x 7,25 mm pour 188 grammes.

Si aucune date officielle n'a encore été communiquée par Motorola, la présence de ces appareils sur le site de certification TENAA suggère un lancement imminent.