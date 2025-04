Motorola edge 60 Fusion, le smartphone milieu de gamme, ultra solide

Sur le segment des smartphones de milieu de gamme, il va désormais falloir compter sur le Motorola edge 60 Fusion.

En effet, ce modèle propose des caractéristiques techniques intéressantes avec un design des plus séduisants tout en offrant une solidité à toute épreuve.

À ce sujet, le téléphone est certifié selon la norme MIL-STD 810D signifiant qu’il est capable de résister à des températures extrêmes ainsi, qu’à des chutes sur sol dur.

Notez la certification IP68 et IP69 pour résister à l’immersion sous l’eau douce ainsi qu’aux hautes pressions.

Son écran, plus particulièrement, est protégé par un verre Gorilla Glass 7i.

Il profite d’une dalle incurvée sur les quatre côtés, déjà utilisée par des mobiles plutôt haut de gamme, comme les récents Honor Magic7 Pro, Huawei Pura 70 Ultra ou Oppo Find X8 Pro, par exemple. Cela améliore la prise en main et une plus grande sensation d’immersion d’affichage.

L'écran s’appuie sur une dalle pOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que d'une certification HDR10+.

Motorola annonce avoir particulièrement soigné la qualité colorimétrique avec une certification Pantone Validated, garantissant un rendu fidèle et précis des couleurs, y compris pour les teintes de peau grâce à la certification Pantone Skintone Validated.

Les finitions du smartphone sont sobres et élégantes, avec une épaisseur maîtrisée de 7,95 mm et un poids contenu de 177,5 grammes. Il est décliné en plusieurs couleurs, dont le Slipstream (gris) avec un revêtement cuir végan, Amazonite (turquoise) et Zephyr (rose). Ces deux derniers profitent d'un revêtement fibre de verre.

L'intelligence artificielle au service de l'expérience utilisateur

Avec le Motorola edge 60 Fusion, la marque intègre pour la première fois Moto AI dès la sortie de boîte. Cette approche de l'intelligence artificielle se veut discrète et utile, sans s'imposer à l'utilisateur. Motorola a conçu plusieurs fonctionnalités pratiques qui s'activent naturellement dans le flux d'utilisation quotidien.

Ainsi, la fonction "Prends des notes" permet d'enregistrer une conversation, de la retranscrire et d'en extraire l'essentiel en un seul geste. "Débriefe-moi" génère un résumé personnalisé des notifications reçues pendant une absence. "Mémorise" capture instantanément ce qui attire l'attention, qu'il s'agisse d'un visuel, d'un texte ou d'un objet. Enfin, "Magic Canvas" transforme une idée ou une émotion en image à partir de quelques mots.

L'écosystème est complété par Hello UX et Smart Connect, qui permettent de prolonger l'expérience d'un écran à l'autre sans rupture, tandis que Moto Secure et ThinkShield for mobile assurent la sécurité des données.

Une photographie intuitive et performante

Le Motorola edge 60 Fusion mise un module photo arrière comprend un capteur principal Sony LYTIA 700C de 50 mégapixels avec stabilisation optique, capable de capturer des détails même en basse lumière, selon la marque. Il est complété par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels offrant un champ de vision de 122 degrés et une capacité macro permettant de s'approcher à 3 cm du sujet. À l'avant, une caméra selfie de 32 mégapixels avec technologie Quad Pixel veut assurer des portraits nets et naturels.

Un capteur de lumière 3-en-1 vient affiner l'exposition, équilibrer les couleurs et éliminer les effets de scintillement. L'intelligence artificielle embarquée optimise automatiquement les prises de vue avec Photo Enhancement Engine, qui applique les réglages les plus adaptés à chaque scène. Action Shot augmente la vitesse d'obturation pour les sujets en mouvement, tandis qu'Adaptive Stabilisation ajuste le niveau de stabilisation selon le contexte.

Des performances équilibrées pour une utilisation durable

Sous le capot, le Motorola edge 60 Fusion est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300, associé à 8 Go de RAM (extensible via la fonction RAM Boost) et 256 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To via micro SD. L'autonomie est assurée par une batterie de 5200 mAh, capable d'accompagner l'utilisateur tout au long de la journée. La charge TurboPower 68W permet de récupérer une journée d'autonomie en seulement 8 minutes, selon le constructeur. Pour l’audio, il est certifié Hi-Res et compatible Dolby Atmos.

Le smartphone fonctionne sous Android 15 et bénéficiera de trois mises à jour majeures du système d'exploitation ainsi que de six années de correctifs de sécurité.

Disponibilité et prix du smartphone Motorola edge 60 Fusion

Le Motorola edge 60 Fusion sera disponible en France à partir du 2 avril 2025 au prix public conseillé de 399 euros. Une offre de lancement sera proposée en exclusivité chez Boulanger du 4 au 24 avril 2025, comprenant une remise immédiate de 50 euros avec le code HELLO50, une carte cadeau Boulanger de 70 euros, ainsi que la possibilité de remporter un voyage pour deux personnes à Abou Dabi, à l'occasion des phases finales de l'Euroleague de basket. Ensuite, il sera proposé dans les autres enseignes.