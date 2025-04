Motorola edge 60 et edge 60 Pro : deux nouveaux smartphones qui misent sur le style, la puissance et l’intelligence artificielle

Après le lancement du smartphone edge 60 Fusion, Motorola reprend la parole avec un complet de cette série edge 60 qui se distingue d’abord par son esthétique, fruit d’un partenariat exclusif avec Pantone. Les deux nouveaux modèles edge 60 et edge 60 Pro dont nous avons entendu parlé récemment arborent des couleurs originales – Gibraltar Sea, Shamrock, Dazzling Blue, Sparkling Grape ou Shadow – et des finitions textile ou cuir synthétique. Selon le fabricant, chaque appareil est livré avec une coque de protection coordonnée, prolongeant cette cohérence jusque dans les moindres détails.

Les edge 60 et edge 60 Pro adoptent un format quadri-incurvé à l’avant, avec des bords affinés et une prise en main annoncée comme confortable. Leur écran OLED de 6,67 pouces (Super HD, 2712 x 1220 pixels, 120 Hz) promet une immersion visuelle, renforcée par la certification HDR10+ et le recours au verre Gorilla Glass 7i pour la robustesse.

Les deux modèles affichent une résistance élevée à l’eau et à la poussière (IP68/IP69) et répondent à la norme militaire MIL-STD-810H, ce qui les place parmi les smartphones les plus robustes de leur catégorie.

Performances et autonomie : des fiches techniques ambitieuses

Sous le capot, Motorola propose deux configurations distinctes. Le edge 60 Pro est animé par le processeur MediaTek Dimensity 8350 Extreme (gravé en 4 nm, octa-core à 3,35 GHz), épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, sans extension microSD. Il bénéficie également du RAM Boost pour porter la mémoire vive jusqu’à 24 Go de manière virtuelle, ce qui vise à garantir une fluidité optimale même lors des usages intensifs (multitâche, montage vidéo, jeux).

Le edge 60, quant à lui, s’appuie sur le processeur MediaTek Dimensity 7300 (octa-core à 2,5 GHz), également accompagné de 12 Go de RAM (extensible par RAM Boost) et 512 Go de stockage, avec la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 1 To, un atout rare sur le segment premium. Les deux modèles tournent sous Android 15, avec la promesse de trois mises à jour majeures et six ans de correctifs de sécurité pour le edge 60, quatre ans pour le Pro.

Côté autonomie, le edge 60 Pro se distingue avec une batterie de 6000 mAh, déjà saluée par le laboratoire indépendant DxOMark (score 164 points, Gold Label), et une recharge filaire ultra-rapide de 90 W, permettant selon la marque une journée d’utilisation en seulement six minutes de charge. La recharge sans fil 15 W et le partage d’énergie 5 W complètent l’offre. Le edge 60 n’est pas en reste avec une batterie de 5200 mAh et une recharge de 68 W, promettant une journée d’autonomie en huit minutes de charge filaire.

Photo et vidéo : l’accent sur la polyvalence et l’IA

Motorola mise sur un système photo polyvalent pour ses deux modèles. On retrouve à l’arrière un triple module : capteur principal Sony LYTIA 700C de 50 mégapixels (f/1,8, OIS, Ultra Pixel), ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels (f/2,0, 120-122°), et téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique x3, OIS). À l’avant, un capteur selfie de 50 mégapixels complète l’ensemble, pour des autoportraits détaillés.

L’intelligence artificielle joue un rôle central avec moto ai, qui intervient pour optimiser la netteté, la gestion des couleurs (certification Pantone Validated Color et SkinTone), la stabilisation, et propose des modes créatifs comme Ultra-Res, Vision de nuit, Action Shot, Photo de Groupe ou Signature. Le edge 60 Pro va plus loin avec un zoom numérique jusqu’à x50, tandis que le edge 60 atteint x30. Les deux modèles bénéficient également de la technologie Dolby Atmos pour l’audio, et de deux haut-parleurs pour une restitution sonore immersive.

Expérience utilisateur : moto ai et écosystème connecté

Comme les Razr 60 et Razr 60 Ultra, la série edge 60 intègre la dernière version de moto ai, qui se veut un assistant intelligent au quotidien. Parmi les fonctionnalités phares : Next Move (suggestions contextuelles), Playlist Studio (création de playlists musicales adaptées), Image Studio (génération d’images ou de stickers à partir de prompts ou croquis), Photo de Groupe (combinaison de clichés pour un résultat optimal), Débriefe-moi (résumé des notifications), Prends des notes (transcription et synthèse de réunions), et Mémorise (mémoire augmentée pour retrouver facilement une information).

Là aussi, Motorola s’appuie sur des partenaires comme Google (Gemini, Gemini Live), Microsoft (Copilot), Meta (Llama pour la synthèse des notifications), et Perplexity (moteur de recherche contextuel). Les utilisateurs bénéficient de trois mois d’abonnement offerts à Google One AI Premium (Gemini Advanced, NotebookLM Plus, 2 To de cloud) et à Perplexity Pro. Par ailleurs, la fonction Smart Connect permet de synchroniser le smartphone avec un PC, une tablette ou une TV, facilitant le multitâche et la projection d’applications ou de contenus sur grand écran.

Disponibilité et prix des nouveaux edge 60 et edge 60 Pro

Le Motorola edge 60 Pro sera commercialisé à partir de la mi-mai au prix public conseillé de 899 euros, tandis que le edge 60 sera proposé au prix de 479 euros. À caractéristiques équivalentes, Motorola mise sur l’originalité du design, la robustesse, la capacité de batterie et l’intégration poussée de l’IA pour se démarquer.