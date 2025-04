Motorola Razr 60 Ultra : les spécifications complètes fuitent avant le lancement officiel

Grâce à des informations exclusives obtenues par le site 91mobiles en collaboration avec le célèbre leaker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), nous disposons désormais des spécifications techniques complètes de ce nouveau smartphone pliant qui promet d'importantes améliorations matérielles par rapport à son prédécesseur.

Le Motorola Razr 60 Ultra se distinguerait par son écran principal de 7 pouces, légèrement plus grand que celui du Razr 50 Ultra qui mesurait 6,9 pouces. Cette dalle Super HD LTPO AMOLED afficherait une résolution 1440p avec une couverture de 120% de la gamme de couleurs DCI-P3. Les performances techniques seraient impressionnantes avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz, une compatibilité HDR10+, une profondeur de couleur 10 bits, et une luminosité maximale atteignant 4 500 cd/m². L'écran prendrait également en charge la technologie Dolby Vision pour une expérience visuelle optimale.

L'écran externe ne serait pas en reste puisqu'il s'agirait d'un écran pOLED flexible LTPO AMOLED de 4 pouces. Celui-ci offrirait également des caractéristiques haut de gamme : compatibilité HDR10+, couverture à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, profondeur de couleur HDR 10 bits, fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité maximale de 3 000 cd/m². Le taux d'échantillonnage tactile oscillerait entre 120 Hz et 165 Hz selon l'utilisation.

Une puissance inédite pour un smartphone pliant

Le Razr 60 Ultra marquerait une première dans l'industrie en étant équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, associé à un GPU Adreno. Si cela se confirme, cette puce représente une nette amélioration par rapport au Snapdragon 8s Gen 3 qui équipait la génération précédente. Ce nouveau modèle serait ainsi le premier smartphone pliant à intégrer ce processeur de dernière génération.

La mémoire vive atteindrait 16 Go de RAM LPDDR5x, accompagnée d'un stockage interne UFS 4.0 non extensible de 512 Go. Motorola n'a pas lésiné sur ce point.

Un système photo remanié et une autonomie renforcée

Le volet photographique du Razr 60 Ultra comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et une ouverture f/1.8, accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels intégrant une fonction macro. Cette configuration diffèrerait de celle du Razr 50 Ultra qui proposait un téléobjectif de 50 mégapixels. Pour les selfies, l'appareil serait doté d'un capteur frontal de 50 mégapixels, une amélioration significative par rapport au capteur de 32 mégapixels du modèle précédent.

L'autonomie, souvent point faible des smartphones pliants, connaîtrait une amélioration notable avec une batterie de 4 700 mAh, contre 4 000 mAh pour le Razr 50 Ultra. La recharge rapide filaire TurboPower de 68W et la recharge sans fil de 30W représenteraient également des avancées considérables par rapport aux 44W filaires et 15W sans fil de la génération précédente.

Design et autres caractéristiques techniques

Les dimensions du Razr 60 Ultra seraient de 73,99 x 171,48 x 7,29 mm lorsqu'il est ouvert, et de 73,99 x 88,12 x 15,69 mm une fois replié. L'appareil pèserait 199 grammes. D'après les fuites, le design resterait similaire à celui de son prédécesseur, avec quelques ajustements mineurs.

Côté logiciel, le smartphone fonctionnerait sous Android 15 dès sa sortie de boîte. La connectivité sera complète avec la prise en charge du Dual SIM, de la 5G, de la 4G LTE, du Wi-Fi 5G/6/6E/7, du Bluetooth 5.4, du NFC, du GPS et d'un port USB Type-C. Les capteurs embarqués incluraient un lecteur d'empreintes digitales, un accéléromètre, un capteur de proximité, un capteur de luminosité ambiante et un gyroscope.

Prix et disponibilité

Bien que les détails officiels sur les prix ne soient pas encore confirmés, une fuite récente provenant d'une liste de revendeur suggère que le Razr 60 Ultra pourrait être commercialisé à environ 1 346,90 euros pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le smartphone devrait être disponible en plusieurs coloris : rouge, vert, bois, noir et rose. Les rendus du téléphone avaient déjà fuité en février dernier, montrant un design familier avec quelques ajustements mineurs.