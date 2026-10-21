Motorola Razr Flex : un Snapdragon 8 Gen 5 apparaît sur Geekbench pour le futur pliant large

Une fiche Geekbench 6.7.1 a été publiée le 19 octobre 2026 pour un appareil nommé « motorola razr flex 27 ». Elle confirme, dans la mesure où ce type de test peut l'être, le nom évoqué depuis fin septembre pour le premier pliant large de Motorola. Rappelons toutefois qu’un test de ce genre peut néanmoins être falsifié, et les résultats sont donc à prendre avec prudence.

Le prototype fonctionne sous Android 17 et dispose de 12 Go de RAM. Il utilise un Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845), alors que des rumeurs antérieures annonçaient un Snapdragon 8 Elite Gen 5. La carte mère porte le nom de code « makalu ». D'autres tarifs ou configurations de mémoire restent possibles, car Motorola pourrait proposer plusieurs versions.

Le processeur en question affiche six cœurs cadencés à 3,40 GHz et deux à 3,80 GHz. Cette fréquence correspond au pic annoncé par Qualcomm pour les deux cœurs principaux. La puce, gravée en 3 nm, appartient à la même famille que l'Elite Gen 5, mais avec des fréquences moindres. Elle vise des téléphones placés un cran sous le haut de gamme.

Des performances proches du Razr Fold

Le prototype a obtenu 2669 points en monocœur et 8837 en multicœur. Ces chiffres restent à relativiser, puisqu'ils proviennent d'un appareil de développement et de Geekbench 6, dont les résultats ne se comparent pas directement à ceux de Geekbench 7.

Par ailleurs, ces scores se rapprochent de ceux du Razr Fold, qui a obtenu 2693 et 9213 avec la même puce. Il s'agit donc d'un niveau de performances élevé, sans être le plus haut du marché. En effet, les modèles dotés d'une puce Elite occupent le sommet de la hiérarchie de Qualcomm.

Selon Android Headlines, ce choix viserait à contenir le coût de l'appareil. L’idée pour Motorola sera probablement de proposer un tarif qui sera moindre que les équivalents à savoir le plus cher, l’iPhone Duo, le Galaxy Z Fold8 de Samsung ou le futur Xiaomi 18 Fold.

Ce que les fuites disent du design

D'après les informations d'Android Headlines, le smartphone, de nom de code « Parker », mesurerait 110 x 76 mm fermé pour 12,6 mm d'épaisseur. Ouvert, il passerait à 110 x 149 mm pour 5,8 mm. Il serait ainsi plus compact que ses rivaux, mais plus épais que l'iPhone Duo.

L'écran externe OLED mesurerait 4,97 pouces (1736 x 1140 pixels) et l'écran interne 6,92 pouces (2364 x 1728 pixels). En comparaison, l'iPhone Duo et le Galaxy Z Fold8 proposent chacun une dalle interne de 7,6 pouces.

La fiche technique évoque aussi 256 Go de stockage non extensible, une batterie de 5000 mAh, la recharge sans fil Qi2 jusqu'à 25 W et un bouton dédié à l'intelligence artificielle. La puissance de charge filaire n'a pas fuité.