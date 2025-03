Nothing dévoile sa nouvelle série Phone (3a) : zoom optique et IA au programme

Après plusieurs semaines de teasing comme sait le faire la marque, Nothing a officiellement présenté sa nouvelle série Phone (3a) ce 4 mars à Barcelone lors du MWC 2025 après une exposition sous une coche de verre sur le stand Qualcomm la veille. Cette série est composée du Phone (3a) et du Phone (3a) Pro. Ces deux nouveaux modèles succèdent au Phone (2a) et apportent plusieurs améliorations significatives, notamment au niveau de la photographie avec l'introduction d'un zoom optique, une première pour la marque. Selon Nothing, cette nouvelle génération représente un perfectionnement de son offre milieu de gamme avec des fonctionnalités habituellement réservées aux appareils premium. Ces nouveaux smartphones de Nothing se positionnent sur un segment du marché très concurrentiel, où ils devront affronter des modèles comme les Samsung Galaxy A56, Google Pixel 8a ou encore les Xiaomi Redmi Note 14 Pro, par exemple.

Un design raffiné et une empreinte écologique réduite

Les Phone (3a) et Phone (3a) Pro arborent un design plus sophistiqué que leurs prédécesseurs, avec des panneaux arrière en verre améliorés et une meilleure symétrie dans la structure interne. La marque a également travaillé sur les détails visuels pour mettre en valeur le nouveau système d'appareil photo tout en conservant l'esthétique caractéristique de Nothing. C'est particulièrement le cas sur la version Pro où le module en cercle dépasse bien par rapport au reste du dos. Notez aussi l'intégration d'aluminium. Les profils sont plats et qu’il n’y a pas le côté légèrement bombé du précédent modèle à l’arrière conférant aux smartphones un aspect plus moderne.

Sur le plan de la durabilité, les deux modèles bénéficient désormais d'une certification IP64, offrant une protection accrue contre la poussière et les éclaboussures. D'après le fabricant, la série Phone (3a) affiche également la plus faible empreinte carbone pour un smartphone Nothing à ce jour, avec 51,3 kg de CO2, un argument qui pourrait séduire les consommateurs soucieux de l'environnement.

Au dos, on retrouve ce qui fait désormais la marque de fabrique de Nothing, les fameux Glyph qui permettent certaines interactions avec certaines fonctionnalités dont la progression d’un chronomètre, d’une attente d’un VTC, de l’arrivée d’une notification, par exemple. Au nombre de trois, les éléments Glyph profitent d’un plus grand nombre de zones d’éclairage afin de proposer un affichage plus précis et plus subtil.

Notez l’intégration d’un bouton dédié Essentiel Key, sur le côté droit des deux appareils qui est dédié à la nouvelle fonctionnalité baptisée Essential Space. Il s’agit d’un hub alimenté par l'IA pour gérer notes, idées et inspirations. Un appui long sur la touche permet de lancer un dictaphone. En accès anticipé pour les acheteurs de la série Phone (3a) après s’être enregistré, Essential Space sera enrichi de nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois. Celles-ci seront disponibles gratuitement.

La photographie au cœur des améliorations

L'évolution la plus notable concerne le système photographique. Pour la première fois, Nothing intègre un zoom optique dans ses smartphones. Le Phone (3a) est équipé d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 2x, permettant un zoom sans perte jusqu'à 4x et un zoom numérique assisté par IA jusqu'à 30x.

Le Phone (3a) Pro va encore plus loin avec un téléobjectif périscopique utilisant un capteur Sony LYTIA 600 de 1/1,95 pouce. Ce module offre un zoom optique 3x avec une longueur focale équivalente à 70 mm, idéale pour les portraits selon Nothing. La stabilisation optique de l'image permet des prises de vue de qualité en conditions de faible luminosité, tandis que le zoom sans perte peut atteindre 6x et le zoom numérique assisté par IA jusqu'à 60x.

Les deux modèles sont également dotés d'un capteur principal de 50 mégapixels, avec une version améliorée sur le Pro offrant un autofocus 43% plus rapide. Un capteur ultra grand-angle Sony complète le trio, avec un champ de vision de 120 degrés. À l'avant, le Phone (3a) dispose d'une caméra selfie de 32 mégapixels, tandis que le Phone (3a) Pro monte à 50 mégapixels avec capacité d'enregistrement vidéo 4K.

Des performances revues à la hausse

Les deux smartphones sont propulsés par la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 3, qui offre des performances supérieures à la génération précédente. Selon Nothing, le processeur est 33% plus rapide que celui du Phone (2a), tandis que le GPU Adreno affiche des performances graphiques en hausse de 11%. La marque met également en avant les capacités d'intelligence artificielle, avec un traitement 92% plus performant que sur le Phone (2a).

La fonction RAM Booster permet d'atteindre l'équivalent de 20 Go de mémoire vive en combinant RAM physique et virtuelle. Une chambre à vapeur agrandie (4500 mm²) améliore la dissipation thermique, réduisant la température de 23% par rapport au modèle précédent.

Côté autonomie, les deux appareils embarquent une batterie de 5000 mAh, offrant jusqu'à deux jours d'utilisation selon le fabricant. La charge rapide 50W (45W pour le Nothing Phone (2a) permet de récupérer 50% de batterie en moins de 20 minutes, toujours d’après Nothing. Le fabricant promet que la batterie sera encore à 90% de sa capacité maximale après 1200 cycles de recharge, ce qui est assez important et montre une certaine durabilité.

Un écran amélioré et un nouveau système d'exploitation

L'écran de 6,77 pouces des Phone (3a) et Phone (3a) Pro affiche une résolution Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (minimum 30 Hz). La luminosité maximale atteint désormais 3000 cd/m² (sous certaines conditions), donc plus que le Nothing Phone (2a), pour une luminosité de 1300 cd/m² en extérieur et de 800 cd/m² en utilisation normale,. Le taux d'échantillonnage tactile est de 480 Hz en utilisation standard et monte à 1000 Hz en mode jeu. L’écran est compatible HDR10+.

Sur le plan logiciel, les deux smartphones tournent sous Nothing OS 3.1, basé sur Android 15. Nothing promet trois ans de mises à jour Android et six ans de mises à jour de sécurité.

Prix et disponibilité

Le Phone (3a) sera proposé en deux coloris (noir ou blanc) à partir de 349 euros pour la version 8+128 Go et 399 euros pour la version 12+256 Go. Notez qu’une version bleue sera également disponible uniquement sur le site de la marque et en Inde. Le Phone (3a) Pro, disponible en gris et noir, sera commercialisé à 479 euros en configuration 12+256 Go. Les précommandes du Phone (3a) débuteront dès le 5 mars sur le site de Nothing et chez ses partenaires (Fnac, Boulanger, Darty, LDLC, Free et Bouygues Télécom), pour une disponibilité générale le 11 mars. Le Phone (3a) Pro sera quant à lui disponible en précommande à partir du 11 mars et en vente libre le 25 mars.