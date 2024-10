Nothing OS 3.0 : la nouvelle mise à jour en version bêta pour le Phone (2a) et seulement lui

Nothing propose une nouvelle mise à jour pour la surcouche logicielle d’Android. Toutefois, il est important de noter que cette version bêta est actuellement disponible uniquement pour le Phone (2a). Les utilisateurs du Phone (2) devront patienter jusqu'en novembre pour y avoir accès, tandis que les autres modèles de la marque devront attendre décembre.

L'une des principales nouveautés de Nothing OS 3.0 concerne l'écran de verrouillage. Il est désormais possible de bénéficier désormais de nouvelles options de personnalisation. Ainsi, on peut modifier l'apparence. D’après la marque, cette fonctionnalité répond à une demande croissante des utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur l'esthétique de leur appareil.

En outre, le tiroir d'applications a également été revu, intégrant désormais une fonction de catégorisation automatique basée sur l'intelligence artificielle. Cette fonctionnalité vise à simplifier l'organisation des applications installées, facilitant ainsi leur accès et leur gestion au quotidien.

Les paramètres rapides, accessibles depuis le haut de l'écran, ont fait l'objet d'améliorations en termes de design.

Optimisations de l'appareil photo et nouvelles fonctionnalités

L'appareil photo, élément crucial d'un smartphone moderne, n'a pas été oublié dans cette mise à jour. Nothing annonce plusieurs optimisations, notamment une amélioration de la vitesse de lancement de l'application, un traitement HDR plus performant et des effets portrait améliorés. Ces améliorations devraient contribuer à une meilleure expérience photographique.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on note l'apparition d'une vue pop-up redimensionnable et déplaçable. Cette option permet aux utilisateurs de consulter certaines informations ou d'utiliser certaines applications sans quitter l'écran en cours, améliorant ainsi le multitâche. L'animation de l'empreinte digitale a également été revue.

Gestion de l'espace et enregistrement d'écran

Nothing OS 3.0 introduit une fonction d'auto-archivage destinée à libérer de l'espace de stockage. Cette fonctionnalité pourrait s'avérer particulièrement utile pour les personnes disposant d'appareils dont la capacité de stockage est limitée. L'enregistrement d'écran partiel fait également son apparition, permettant de capturer uniquement une portion spécifique de l’écran.

L'assistant de configuration a aussi été mis à jour, probablement pour offrir une expérience plus fluide lors de la première utilisation ou après une réinitialisation de l'appareil. Enfin, notez que des animations de retour prédictif ont également été ajoutées.