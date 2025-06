Nothing Phone (3) : la puissance au rendez-vous pour le premier vrai flagship de la marque

D'après Nothing, le Phone (3) affiche des ambitions claires en matière de performances. Selon Carl Pei, CEO de l'entreprise, le nouveau processeur Snapdragon 8s Gen 4 apporte des améliorations substantielles par rapport au Phone (2).

Le CPU sera 36% plus rapide, le GPU 88% plus performant et le NPU 60% plus puissant. Ces chiffres traduisent la volonté de Nothing de proposer une expérience utilisateur nettement supérieure à ses précédents modèles.

Le choix du Snapdragon 8s Gen 4 représente toutefois un compromis intéressant. Contrairement au Snapdragon 8 Elite qui équipe les smartphones les plus haut de gamme du marché, cette puce offre un positionnement intermédiaire.

Elle dispose d'une architecture CPU particulière composée d'un cœur Cortex-X4 cadencé à 3,2 GHz, de trois cœurs Cortex-A720 à 3 GHz, de deux cœurs Cortex-A720 à 2,8 GHz et de deux autres à 2 GHz.

Cette configuration sans petits cœurs suggère de meilleures performances multi-cœurs que le Snapdragon 8 Gen 3 de l'année précédente, tout en restant plus accessible que la solution Elite.

Selon Carl Pei, cette montée en puissance répond à une philosophie globale : "Nous voulions créer une expérience équilibrée. Cette fois-ci, tout le reste s'est amélioré, et nous avions donc besoin d'une puce encore plus puissante pour la piloter".

Cette approche permet à Nothing de se positionner face à des concurrents établis comme Samsung avec ses Galaxy S25 ou Apple avec l'iPhone, tout en maintenant un rapport qualité-prix attractif.

Une évolution du design emblématique de Nothing

Le Phone (3) va marquer une évolution majeure dans l'identité visuelle de Nothing. Selon les informations disponibles, l'interface Glyph LED caractéristique des précédents modèles pourrait laisser place à un écran matriciel à points plus sophistiqué.

Cette transformation s'accompagne d'une montée en gamme des matériaux utilisés, avec l'abandon du plastique au profit du verre et de l'aluminium.

L'écran du Phone (3) conserverait les standards attendus d'un flagship avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1080 x 2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Le mobile profiterait d'une protection Corning Gorilla Glass 5 et de la certification IP53. Ces standards sont en retrait par rapport aux modèles haut de gamme du marché mais la marque est obligé de faire des compromis pour garder un prix compétitif.

Du côté de la photographie, Nothing aurait considérablement retravaillé son système de caméras selon les sources spécialisées. Le Phone (3) devrait proposer un triple module composé d'un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique, d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 32 mégapixels.

Cette configuration vise à rivaliser avec les smartphones premium du marché en offrant une grande polyvalence photographique.

La batterie de 5000 mAh s'accompagne d'une charge rapide de 100W filaire, d'une charge sans fil de 50W et d'une fonction de charge inversée de 5W.

Disponibilité et prix

Le Nothing Phone (3) sera officiellement dévoilé le 1er juillet 2025 à 19h (heure française) lors d'un événement à Londres. Selon les fuites, le smartphone devrait être proposé à partir de 799 dollars pour la configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec une version haut de gamme à 899 dollars incluant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.